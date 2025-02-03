Трамп відновлює постачання зброї Україні, – Reuters

Згідно з аналізом Reuters, після перемоги Трампа на президентських виборах середня вартість постачань "різко зросла до рівня, якого не було з середини 2023 року".

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Впродовж деякого часу постачання зброї для України було призупинене через те, що новообраний президент Дональд Трамп разом із своєю командою обговорював свою політику стосовно Києва. У Білому домі все ще панують різні думки стосовно того, якою мірою США мають надавати збройну допомогу Україні для війни з Росією. Однак останні спостереження Reuters демонструють, що темпи постачання зброї відновилися, а середня вартість постачань різко підросла. Про це у виданні повідомили 3 лютого.

Варто зазначити, що це не означає, що за часів колишнього президента Байдена такі постачання скоротили чи зупинили. Адміністрація попередника Трампа продовжувала працювати над постачанням зброї в Україну, однак впродовж останнього року, коли він перебував на президентському кріслі, часто виникали затримки, які у Reuters пояснюють бездіяльністю Конгресу та "багатомісячними внутрішніми дебатами".

Значною мірою на це також вплинуло занепокоєння адміністрації Байдена стосовно того, "чи достатні запаси США", йдеться у повідомленні.

"Затримки були найсерйознішими протягом місяців, які знадобилися Конгресу, щоб ухвалити 60 мільярдів доларів на додаткову допомогу Україні, що затримувалося протидією Дональда Трампа та республіканців у Конгресі на тлі успішної кандидатури Трампа на пост президента", – йдеться в аналізі Reuters.

Ситуація стала кращою після нещодавніх президентських виборів у США: аналітики запевняють, що середня вартість постачань "різко зросла до рівня, якого не було з середини 2023 року".

Нагадаємо, невдовзі до України планує приїхати генерал Кіт Келлог – спеціальний представник президента Дональда Трампа з питань України та Росії. Він вже найближчим часом має зустрітися із Зеленським у Києві. Про це Фокус повідомляв 3 лютого.

Раніше також стало відомо, що Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами-сторонами щодо з’ясування питань російсько-української війни. Про це розповіли вранці 3 лютого.