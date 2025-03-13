Трех граждан КНДР публично расстреляли за попытку побега из страны

Двух братьев и их друга убили на глазах целой деревни, а тела сожгли в назидание остальным.

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Трех граждан Северной Кореи расстреляли перед жителями деревни из которой они были родом, а тела публично сожгли. Их вина была в том, что они пытались сбежать из КНДР. Об этом сообщает Daily Mail.

Троица была зверски убита на глазах у перепуганных местных жителей, включая детей, в деревне Сонджон-ри за то, что осмелилась бежать на "демократический" Юг.

Осужденные — два брата по фамилии Ким и их друг Ри, все в возрасте около 30 лет — потратили месяцы на планирование побега. 6 января они объединили свои скудные сбережения, чтобы купить небольшую лодку, отправившись в плавание в густом тумане, отчаянно пытаясь достичь Южной Кореи .

Ошибочно приняв проходящее судно за южнокорейское рыболовное судно, они стали звать на помощь, но их перехватил северокорейский патрульный катер.

"Обычно приговоренных к казни привязывают к столбу в трех местах: за шею, туловище и ноги. Но на этот раз они были настолько ослаблены жестокими пытками, что их привязали шесть раз", — рассказал журналистам "Радио Свободная Азия" житель северо-западной провинции Северный Пхенан, ставший свидетелем казни.

Приговоренных перед расстрелом назвали "предателями нации" и в каждого 10 палачей выпустили по 90 пуль. В довершение всего власти сожгли их останки на глазах у перепуганных жителей. Об этом также рассказал свидетель.

Второй источник сообщил новостному сайту, что публичные казни являются попыткой вселить в жителей страх перед тем, что произойдет, если они попытаются сбежать, и что некоторые местные жители падают в обморок от этого ужасного зрелища.

Если раньше за попытку побега полагалось наказание в лагерях перевоспитания сроком до 15 лет, то теперь за него осуждают на смертную казнь, которая проводится публично, чтобы напугать всех остальных.

Ранее казни проводили на аэродроме в Хесане, куда сгоняли жителей окрестных деревень.

В 2017 году перебежчица Хи Ен Лим рассказала, что видела, как 11 музыкантов, обвиняемых в создании порнографического фильма, расстреляли из зенитного орудия. Хи на тот момент училась в школе, ее вместе с одноклассниками привезли на казнь, на которой присутствовали более 10 тысяч человек. После расстрела тела казненных переехали танками.

Более 300 мест в Северной Корее были идентифицированы как места публичных казней.

Напомним, в начале марта стало известно, что 20 элитных солдат из спецназа Ким Чен Ына исчезли без следа после фатальной ошибки во время учений. Также исчезла семья одного из них, когда родители пытались узнать, что случилось с их сыном.