Трьох громадян КНДР публічно розстріляли за спробу втечі з країни

Двох братів і їхнього друга вбили на очах цілого села, а тіла спалили як повчання іншим.

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Трьох громадян Північної Кореї розстріляли перед жителями села, з якого вони були родом, а тіла публічно спалили. Їхня вина була в тому, що вони намагалися втекти з КНДР. Про це повідомляє Daily Mail.

Трійцю по-звірячому вбили на очах у переляканих місцевих жителів, включно з дітьми, у селі Сонджон-рі за те, що наважилася втекти на "демократичний" Південь.

Засуджені — двоє братів на прізвище Кім та їхній друг Рі, усі віком близько 30 років — витратили місяці на планування втечі. 6 січня вони об'єднали свої мізерні заощадження, щоб купити невеликий човен, вирушивши в плавання в густому тумані, відчайдушно намагаючись досягти Південної Кореї.

Помилково прийнявши судно, що проходило повз, за південнокорейське рибальське судно, вони почали кликати на допомогу, але їх перехопив північнокорейський патрульний катер.

"Зазвичай засуджених до страти прив'язують до стовпа в трьох місцях: за шию, тулуб і ноги. Але цього разу вони були настільки ослаблені жорстокими тортурами, що їх прив'язали шість разів", — розповів журналістам "Радіо Вільна Азія" житель північно-західної провінції Північний Пхенан, який став свідком страти.

Засуджених перед розстрілом назвали "зрадниками нації" і в кожного 10 катів випустили по 90 куль. На довершення всього влада спалила їхні останки на очах у переляканих жителів. Про це також розповів свідок.

Друге джерело повідомило новинному сайту, що публічні страти є спробою вселити в жителів страх перед тим, що станеться, якщо вони спробують втекти, і що деякі місцеві жителі непритомніють від цього жахливого видовища.

Якщо раніше за спробу втечі передбачалося покарання в таборах перевиховання терміном до 15 років, то тепер за неї засуджують до смертної кари, яку проводять публічно, щоб налякати всіх інших.

Раніше страти проводили на аеродромі в Хесані, куди зганяли жителів навколишніх сіл.

У 2017 році перебіжчиця Хі Ен Лім розповіла, що бачила, як 11 музикантів, обвинувачених у створенні порнографічного фільму, розстріляли із зенітної гармати. Хі на той момент навчалася в школі, її разом з однокласниками привезли на страту, на якій були присутні понад 10 тисяч осіб. Після розстрілу тіла страчених переїхали танками.

Понад 300 місць у Північній Кореї було ідентифіковано як місця публічних страт.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що 20 елітних солдатів зі спецназу Кім Чен Ина зникли без сліду після фатальної помилки під час навчань. Також зникла сім'я одного з них, коли батьки намагалися дізнатися, що сталося з їхнім сином.