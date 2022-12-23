Глава Евросовета призвал к реформе Совбеза ООН и приостановке членства в нем России

По словам Шарля Мишеля, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому ее членство в организации после начала войны в Украине говорит о том, что Совбез ООН "сильно барахлит".

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель полагает, что необходимо создать механизм приостановки членства Российской Федерации в Совете безопасности ООН. В интервью телеканала RTVI чиновник заявил, что если Россия, нарушая международное право, состоит в Совбезе ООН то "в международном праве есть изъян".

Мишель уточнил, что речь идет не о полном исключении РФ из ООН, а о приостановке членства в Совбезе.

"Думаю, что в международном праве есть изъян, раз постоянный член совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиющим образом нарушает международное право. С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства", — заявил Мишель.

По его словам, пока создать и реализовать такой механизм невозможно, поскольку это приведет в тупик сам концепт Совбеза. Впрочем, считает чиновник, после начала широкомасштабного вторжения России этот концепт уже "сильно барахлил" и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем.

"Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной", — отметил Мишель.

Председатель Евросовета добавил, что вероятная глубокая реформа в Совбезе ООН приведет к тому, что в нем будут шире представлены страны Африки и Латинской Америки, которые на данный момент имеют малочисленное представительство в организации.

Напомним, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер 16 декабря заявила, что на данный момент США не видят возможности для исключения России из Совбеза ООН и изменения правил функционирования Организации объединенных наций. По ее словам Вашингтон сосредоточен на том, чтобы изолировать Москву в международных организациях.