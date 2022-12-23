Глава Євроради закликав до реформи Радбезу ООН та призупинення членства в ньому Росії

За словами Шарля Мішеля, Росія грубо порушує міжнародне право. Тому її членство в організації після початку війни в Україні говорить про те, що Рада Безпеки ООН "сильно барахлить".

Related video

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що необхідно створити механізм припинення членства Російської Федерації у Раді безпеки ООН. В інтерв'ю телеканалу RTVI чиновник заявив, що якщо Росія, порушуючи міжнародне право, перебуває в Раді безпеки ООН, то "у міжнародному праві є вада".

Мішель уточнив, що йдеться не про повне виключення РФ з ООН, а про зупинення членства в Раді безпеки.

"Думаю, що в міжнародному праві є недолік, якщо постійний член радбезу ООН, у цьому випадку Росія, грубим чином порушує міжнародне право. На мій погляд, слід було б встановити механізм припинення членства", — заявив Мішель.

За його словами, поки що створити і реалізувати такий механізм неможливо, оскільки це приведе в глухий кут сам концепт Радбезу. Втім, вважає чиновник, після початку широкомасштабного вторгнення Росії цей концепт вже "дуже барахлив" і мав чимало труднощів у функціонуванні під час вирішення великих міжнародних проблем.

"Отже я серед тих, хто вважає, що рано чи пізно реформа функціонування ООН буде обов'язковою", — зазначив Мішель.

Голова Євроради додав, що ймовірна глибока реформа в Раді безпеки ООН призведе до того, що в ньому будуть ширше представлені країни Африки та Латинської Америки, які наразі мають нечисленне представництво в організації.

Нагадаємо, речник Білого дому Карін Жан-П'єр 16 грудня заявила, що на даний момент США не бачать можливості для виключення Росії з Ради безпеки ООН та зміни правил функціонування Організації об'єднаних націй. За її словами, Вашингтон зосереджений на тому, щоб ізолювати Москву в міжнародних організаціях.