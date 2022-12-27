Фатальная ошибка: Подоляк убежден, что РФ незаконно заняла место в Совбезе ООН

По мнению советника главы ОП, Россия системно разрушает международные системы безопасности и правовые нормы.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что членство Российской Федерации в Совете безопасности ООН стало фатальной ошибкой, которую необходимо исправить. В своей публикации в Twitter украинский политик написал, что Россия незаконно заняла место в организации.

Подоляк рассуждает по поводу того, что в свое время Российская Федерация оказалась в Совбезе ООН или благодаря коррупции, или из-за юридической халатности, имевших место в свое время.

"Было ли это проявлением тогдашней коррупции, или юридической халатности — но РФ узурпировала право вето и системно разрушает международные системы безопасности и права", — написал Подоляк.

По его словам пришло время "исправлять роковые ошибки", пересмотрев Устав Организации объединенных наций.

"Надо исправлять роковые ошибки… РФ незаконно заняла место в Совбезе ООН… Время вернуться к букве закона и Уставу ООН" — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 26 декабря заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Глава МИД отметил, что украинская сторона может аргументировано ответить на вопрос, может ли вообще Россия находиться в Организации объединенных наций.

В таком же ключе рассуждает и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В интервью телеканала RTVI 23 декабря чиновник заявил, что Россия грубо нарушает международное право, а ее членство в ООН после начала войны в Украине говорит об изъянах в работе Совета безопасности организации.