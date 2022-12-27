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Політика Російсько-українська війна

Фатальна помилка: Подоляк переконаний, що РФ незаконно посіла місце в Раді безпеки ООН

росія в радбезі оон
Фото: Открытые источники | Постпред Росії при ООН Василь Небензя

На думку радника глави ОП, Росія системно руйнує міжнародні системи безпеки та правові норми.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що членство Російської Федерації в Раді безпеки ООН стало фатальною помилкою, яку необхідно виправити. У своїй публікації у Twitter український політик написав, що Росія незаконно посіла місце в організації.

Подоляк розмірковує щодо того, що свого часу Російська Федерація опинилася в Раді безпеки ООН або завдяки корупції, або через юридичну недбалість, що мали місце свого часу.

"Чи було це проявом тогочасної корупції, чи юридичної недбалості — але РФ узурпувала право вето й системно руйнує міжнародні системи безпеки і права", — написав Подоляк.

За його словами, настав час "виправляти фатальні помилки", переглянувши Статут Організації Об'єднаних Націй.

"Треба виправляти фатальні помилки... РФ незаконно зайняла місце в Раді безпеки ООН... Час повернутися до літери закону та Статуту ООН" — підкреслив радник голови ОП.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 26 грудня заявив, що Україна офіційно порушить питання про виключення Росії з Ради безпеки ООН. Глава МЗС зазначив, що українська сторона може аргументовано відповісти на запитання, чи взагалі Росія може перебувати в Організації Об'єднаних Націй.

У такому ж ключі розмірковує і голова Європейської ради Шарль Мішель. В інтерв'ю телеканалу RTVI 23 грудня чиновник заявив, що Росія грубо порушує міжнародне право, а її членство в ООН після початку війни в Україні говорить про вади в роботі Ради безпеки організації.