Ідея України виключити РФ з Ради безпеки ООН не має підтримки, — МЗС Естонії

Держав, які вважають, що РФ займає своє місце в Раді безпеки ООН незаконно, надто мало. Навіть якщо справа дійде до голосування за виключення, РФ його заблокує, заявили в естонському МЗС.

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У світі мало держав, які поділяють прагнення України виключити РФ з Ради безпеки ООН, витрачати час на цей процес недоцільно. Про це заявив віцеканцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер, повідомляє видання ERR.

За словами чиновника, Естонія активно підтримує Україну на тлі російської агресії, зокрема й у питанні виключення РФ зі складу Ради безпеки ООН, проте "дуже великої міжнародної підтримки Україна з цього питання, на жаль, немає".

Вольмер додав, що розгляд питання про виключення РФ з Ради безпеки було б можливим, якби значна кількість держав поділяла ідею України про те, що РФ після розпаду СРСР отримала цей статус незаконно.

"Держав, які б вважали, що це можливо та необхідно, по суті, немає", — додав дипломат.

Представник МЗС Естонії назвав прагнення України виключити РФ з Ради безпеки ООН "не дуже реалізованим" і не вартим часу, але навіть якщо справа дійде до голосування з цього питання, Росія б його заблокувала. Це одна з причин, чому більшість держав не сприймає цей сценарій реалістичним.

"Росії скоріше варто перешкоджати там, де це насправді можна здійснити, де цьому є певна підтримка, де ми зможемо відсунути її від процесів ухвалення рішень у світі", — сказав Вольмер.

Нагадаємо, 26 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба українські дипломати стали авторами ініціативи, покликаної позбавити РФ місця у Раді безпеки ООН. МЗС також намагається домогтися виключення Росії із самої організації.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, зі свого боку, зазначив, що Росія незаконно посіла місце в Раді безпеки ООН.