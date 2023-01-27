Закриють усі лазівки: ЄС шукає спосіб продовжити санкції проти Білорусі

Європейські дипломати хочуть обмежити імпорт до Білорусі нафти, вугілля та золота, а також заборонити імпорт тих технологій, якими у російсько-українській війні може скористатися РФ.

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Посли Євросоюзу в п'ятницю, 27 січня, обговорять дієвіші обмеження для Білорусі, щоби Росія більше не змогла використати цю країну для отримання санкційних товарів. Про це повідомляє Reuters.

Дипломати ЄС повідомили медіа на правах анонімності, що останні обговорення були спрямовані на те, щоб забезпечити відповідність санкцій щодо Білорусі та Росії.

Найімовірніше, проти Білорусі застосують:

обмеження на імпорт у країну нафти, вугілля та золота;

обмеження експорту до певної техніки і технологій, які можуть використовувати військові РФ.

Які санкції діють щодо Білорусі зараз

Ці санкції поширюються на тютюнові вироби, поташ, мінеральне паливо та вироби з дерева, сталі та каучуку.

Крім того, у фінансовому секторі діють:

заборона на операції із Центробанком Білорусі;

заборона надання банкнот, номінованих у євро;

обмеження на приплив фінансових коштів із Білорусі;

заборона надання послуги обміну повідомленнями SWIFT п'ятьом білоруським банкам.

Нагадаємо, наприкінці січня у ЄС знайшли спосіб передати Україні заморожені активи РФ. Першим кроком є можливість об'єднання активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна використати для фінансування відновлення нашої країни.

Фокус також писав про те, чи США передаватимуть Україні активи російських олігархів. Оскільки практичні кроки у справі передачі Україні підсанкційних російських капіталів за понад десять місяців війни зробили лише Штати та Канада.