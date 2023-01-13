К годовщине вторжения: в ЕС хотят наложить санкции на ядерный сектор России, — Reuters

По словам европейских дипломатов, в рамках десятого пакета санкций еще больше российских банков могут быть отрезаны от глобальной системы SWIFT.

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В Польше и Литве хотят внести в следующий пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации и Беларуси ограничения в отношении российского ядерного сектора. Об пишет Reuters, ссылаясь на слова высокопоставленных европейских дипломатов.

В публикации говорится, что Украина призывала Евросоюз внести в десятый пакет санкций российскую госкомпанию "Росатом". Данному шагу до недавних пор препятствовала Венгрия, на территории которой "Росатом" построил четыре атомных реактора и планирует построить еще два.

"Вам комфортно с таким партнером? Кто вторгается в соседнюю страну, одновременно строя вашу атомную электростанцию?", — обратился украинский дипломат к венгерскому коллеге на встрече представителей ЕС в Брюсселе.

По словам собеседника Reuters, первым шагом в этом направлении может стать включение "Росатома" в "черный список". В дальнейшем это может привести к свертыванию сотрудничества европейских стран с атомной отраслью РФ.

"Десятый пакет санкций ЕС после вторжения России в Украину должен быть готов к первой годовщине вторжения 24 февраля", — сказали высокопоставленные лица ЕС журналистам.

Чего еще ждать от десятого пакета санкций против России

Европейские дипломаты заявили о возможном прекращении торговли алмазами между Бельгией и Россией. Это связанно с расширением списка запретов на обмен товарами, которые могут быть применены в военной промышленности.

Ограничения также могут коснуться российских пропагандистских СМИ. Кроме того, некоторые европейские дипломаты выступают за то, чтобы отрезать еще больше банков РФ от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

"Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для введения дополнительных санкций. Тем не менее, мы предложим амбициозный новый пакет", — сказал один из представителей Евросоюза.

В Reuters отмечают, что новые санкции могут также коснуться Беларуси. По словам журналистов, ранее Минску удавалось обходить ограничения на торговлю разного рода товарами, в частности, мебелью.

Авторы публикации также напомнили, что о введении санкций против Беларуси за содействие РФ в войне против Украины ранее заявляла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом шла речь на пресс-конференции 10 января.

Как сообщал Фокус, Европейский союз так и не ввел ограничения против Беларуси в рамках последних санкционных пакетов. Журналист Рикард Йозвяк 12 января утверждал, что это произошло по просьбе украинской стороны.

В тот же день в МИД Украины опровергли заявление Йозвяка, отметив, что подобное утверждение не соответствует действительности и напомнили, что за содействие России в войне против Украины на некоторых белорусских физических и юридических лиц наложены ограничения.