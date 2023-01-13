"Это недопустимо": США хотят остановить деятельность "группы Вагнера" по всему миру, — Госдеп

По словам советника Госдепа, Сербия также должна ввести санкции против России. В Вашингтоне надеются, что все страны, которые пострадали от действий "вагенровцев" помогут положить конец существованию этой группировки.

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Высокопоставленный представитель США, советник Госдепартамента Дерек Шоллет заявил, что Вашингтон очень обеспокоен деятельностью российской "группы Вагнера" в Сербии и других странах мира. Об этом пишет Associated Press.

"Мы видели, что "группа Вагнера" стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что недопустимо", — сказал он.

По его словам, Штаты ждут, что правительство Сербии и других стран поможет полностью прекратить деятельность российских наемников.

Издание пишет, что "вагнеровцы" ведут активную деятельность в десятках преимущественно африканских государств, работая с местными правительствами.

Шолле сказал, что "группа Вагнера" проводит ужасные операции по всему миру, будь то Ливия, ЦАР или Украина. Там они не раз были замечены в нарушении прав человека.

Кроме того, Шолле призвал правительство Сербии присоединиться к санкциям против России за вторжение в Украину.

"Действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны. РФ каждый день ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны быть вместе, чтобы показать, что такие действия неприемлемы", — сказал Шолле.

Сообщается, что глава группировки Евгений Пригожин уже много лет находится под санкциями США. Недавно Штаты предприняли дополнительные шаги, чтобы попытаться контролировать доступ "группы Вагнера" к оружию.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер заявил, что Штаты не могут подтвердить, что Соледар был оккупирован наемниками "группы Вагнера". По его словам, силы обороны Украины продолжают давать отпор.

"Мы действительно наблюдаем интенсивные и тяжелые бои вокруг Соледара, а также Бахмута, который расположен сравнительно недалеко", — сказал Райдер.

Ранее Фокус писал, что в РФ предложили сделать наемников "Вагнера" депутатами. По словам Андрея Гурулева, представляющего комитет Госдумы по обороне, у наемников, участвующих в войне в Украине, есть все компетенции для работы на должности депутатов.

Также сообщалось, что российские СМИ сообщили, что "группа Вагнера" перевозит тела своих наемников в фурах дальнобойщиков. По информации журналистов, от водителей-перевозчиков требуют машины, оборудованные рефрижераторами. А платят за работу таким исполнителям исключительно наличными.

Еще напомним, что российские пропагандисты случайно "слили" позиции "вагнеровцев" под Бахмутом. Телеканал RT показал сюжет из разрушенной многоэтажки в поселке Опытное. Журналисты смогли определить ее геолокацию на спутниковой карте.