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Российские пропагандисты случайно "слили" позиции "вагнеровцев" под Бахмутом (видео)

RT опытное городские бои
На кадрах RT четко видна многоэтажка, где находились российские военные

Телеканал RT показал сюжет из разрушенной многоэтажки в поселке Опытное. Журналисты смогли определить ее геолокацию на спутниковой карте.

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Российский пропагандист Андрей Ященко, работающий на телеканале RT, снял видеосюжет из поселка Опытное в пригороде Бахмута. На кадрах зафиксированы позиции ВС РФ в разрушенном многоэтажном здании. Журналисты "Донбасс.Реалии" смогли геолоцировать расположение дома на спутниковой карте.

В российском видеосюжете показан бой в городской застройке с участием наемников из "Группы Вагнера".

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Российские военные в многоэтажке в Опытном

По словам Ященко, от позиций россиян до расположения украинских военных всего около 150 м.

Военкор сообщает, что по "вагнеровцам" активно работает артиллерия и танки ВСУ. При этом в Telegram-канале RT есть пометка, что видео снято в конце декабря.

"Судя по тому, как перемещаются российские военные в этой местности и по прилетам вокруг можно опосредованно судить, что в городскую черту Бахмута здесь они не продвинулись", — считают журналисты "Донбасс.Реалии", изучившие российское видео.

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Поселок Опытное находится непосредство под Бахмутом

Напомним, аналитики из американского Института изучения войны в сводке за 10 января утверждают, что заявления российских оккупантов о захвате Соледара Донецкой области, а также о будущем окружении Бахмута ложны. По мнению ISW, городские бои очень динамичные, а серая зона крайне велика.

Издание New York Times в своей статье от 10 января рассказало, как бои за Бахмут заставили ВСУ изменить свою стратегию.