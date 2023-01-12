Російські пропагандисти випадково "злили" позиції "вагнерівців" під Бахмутом (відео)

Телеканал RT показав сюжет зі зруйнованої багатоповерхівки у селищі Опитне. Журналісти змогли визначити її геолокацію на супутниковій карті.

Related video

Російський пропагандист Андрій Ященко, який працює на телеканалі RT, зняв відеосюжет із селища Опитне в передмісті Бахмута. На кадрах зафіксовано позиції ЗС РФ у зруйнованій багатоповерховій будівлі. Журналісти "Донбасс.Реалии" змогли геолокувати розташування будинку на супутниковій карті.

У російському відеосюжеті показаний бій у міській забудові за участю найманців із "Групи Вагнера".

[ + – ] Російські військові у багатоповерхівці в Опитному

За словами Ященка, від позицій росіян до розташування українських військових лише приблизно 150 м.

Військкор повідомляє, що по "вагнерівцях" активно працює артилерія і танки ЗСУ. При цьому в Telegram-каналі RT є позначка, що відео знято наприкінці грудня.

"Судячи з того, як переміщаються російські військові в цій місцевості й після прильотів навколо можна опосередковано судити, що в межі Бахмута тут вони не просунулися", — вважають журналісти "Донбасс.Реалии", які вивчили російське відео.

[ + – ] Селище Опитне знаходиться безпосередньо під Бахмутом

Нагадаємо, аналітики з американського Інституту вивчення війни у зведенні за 10 січня стверджують, що заяви російських окупантів про захоплення Соледара Донецької області, а також про майбутнє оточення Бахмута помилкові. На думку ISW, міські бої дуже динамічні, а сіра зона дуже велика.

Видання New York Times у своїй статті від 10 січня розповіло, як бої за Бахмут змусили ЗСУ змінити свою стратегію.