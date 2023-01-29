Забанили на 10 років. Україна ввела санкції проти "Уралкалия", НВО "Азот" та ще 180 компаній з РФ та Білорусі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під нові обмеження потрапили підприємці та компанії, які причетні до перевезення російських окупантів і техніки.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішенням Ради національної безпеки й оборони України, яке стосується обмежень проти осіб і компаній, причетних до перевезення російських окупантів та техніки. Відповідний документ було опубліковано на сайті глави держави у суботу, 28 січня.

Зеленський у своєму вечірньому зверненні від 28 січня повідомив, що під санкції потрапили 185 компаній та осіб, які мають стосунок до перевезення російських військових і техніки для їхньої участі у війні проти України. Згідно з указом, під санкції потрапили такі компанії:

"Беларуськалий";

НВО "Азот";

"Уралкалий";

"Гомельский химический завод";

"Белорусская железная дорога";

"Газпромбанк Лизинг";

"Газпромтранс";

"ВТБ Лизинг";

"Сибур-Транс";

"ЮниКредит лизинг";

"Белгазпромбанк";

"Райффайзен-Лизинг" так інші.

Також обмеження були запроваджені проти таких індивідуальних підприємців:

Бєлосохов Сергій Олексійович;

Матвєєв Валерій Борисович;

Строк Володимир Миколайович.

Санкції передбачають блокування активів на території України, запобігання виведенню капіталу за межі країни, анулювання ліцензій та інші заходи.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня, Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи щодо низки секторів російської економіки до 31 липня 2023 року.

Також ми писали, що ЄС шукає способу продовжити санкції проти Білорусі.

Крім того, Фокус повідомляв, що Євросоюз готує 10-й пакет санкцій до роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну.