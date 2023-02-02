"Начали адаптироваться": Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию

Президент Украины рассказал, что сейчас ведется совместная работа с Евросоюзом над десятым пакетом санкций против России. В него должны включить ядерную отрасль, в частности — Росатом.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского союза усилить станционное давление на Россию за ее агрессию против Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии новые санкции в отношении России. Глава Государства подчеркнул, что ситуацию с санкциями необходимо исправлять, поскольку Москва начала адаптироваться к введенным ранее ограничениям.

"Эта общая европейская задача – уменьшить способность России обходить санкции, и чем быстрее и качественнее эта задача будет выполняться, тем ближе мы будем к поражению агрессии РФ. Сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям", — отметил украинский лидер.

Президент также сообщил, что обсудил с главой Еврокомиссии работу над десятым пакетом санкций против России. Он, сообщил, что Украина настаивает на внесении в него ограничений в отношении российской индустрии по производству ракет и беспилотников. Также под ограничения должны попасть банковская система и ядерная отрасль, в частности госкорпорация Росатом.

"Чем быстрее и качественнее эта задача будет выполняться, тем ближе мы к проигрышу агрессии РФ", — отметил президент Украины.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 27 января, Совет Европейского союза принял решение продлить ограничительные меры в отношении ряда секторов российской экономики до 31 июля 2023 года.

Кроме того, российское издание "Коммерсантъ" ранее информировало, что средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals в январе 2023 составила $49,48 за баррель, что в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года.