Первый шаг: ЕС готовится использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины, — СМИ

По словам журналистов, ЕС собирается ввести санкции против Альфа-Банка, Росбанка и АО "Тинькофф Банка", а также Фонда национального благосостояния Российской Федерации.

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Европейский Союз готов заставить банки сообщать информацию об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций против РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Издание пишет, что получение контроля над масштабами Центробанка и других государственных активов России рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.

Сообщается, что Европейская комиссия также предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, находящимися под санкциями, и предложила наложить штрафы — до 50 000 евро для физических лиц и 10% годового оборота для юридических лиц за непредоставление необходимой информации.

В материале сказано, что ЕС намерен принять 10-й пакет санкций против РФ на следующей неделе. Европейские лидеры также собираются усилить военную поддержку Киева.

Что касается санкций, то, как пишут журналисты, последний пакет также введет обширные торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелые автомобили, электронику и редкоземельные элементы. ЕС также предлагает запретить транзит товаров через Россию, чтобы снизить риск нарушения санкций, и ввести ограничения на ввоз в ЕС российского каучука и асфальта.

Сообщается, что ЕС также намерен ввести санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, в том числе политиков и военнослужащих, а также:

Альфа-Банка, Росбанка и АО "Тинькофф Банка", а также Фонда национального благосостояния Российской Федерации

Медиа-группы, занимающиеся пропагандой в поддержку агрессии против Украины

Российского перестраховщика судов, экспортирующих нефть

Судоходной компании, зарегистрированная в Великобритании, обвиняемой в использовании своих судов для перевозки украденного украинского зерна от имени России

Издание пишет, что другие предложения включают продление срока действия лицензий на вещание средств массовой информации, контролируемых российским государством и обвиняемых в распространении пропаганды, манипулировании и искажении фактов, направленных против ЕС и его соседей.

Согласно документам, ЕС также хочет запретить гражданам России занимать должности в руководящих органах операторов критически важных европейских инфраструктур и предприятий. Граждане ЕС будут освобождены от этого положения.

Ранее Фокус писал, что в Украине начала работу миссия МВФ. Миссия Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем начинает дискуссии с украинскими властями. Цель миссии – подготовка мониторинговой и кредитной программ.

Еще напомним, что журналисты заявили, что Путин навсегда потерял рынок газа в Европе. По словам трейдера Пьера Андюрана, России понадобится по меньшей мере десять лет на то, чтобы построить достаточное количество трубопроводов для продажи своего газа странам Азии.