В Украине начала работу миссия МВФ: что будут обсуждать

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем начинает дискуссии с украинскими властями. Цель миссии – подготовка мониторинговой и кредитной программ.

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С понедельника, 13 февраля, в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, специалисты будут обсуждать выполнение требований мониторинговой программы.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", — рассказал он.

По данным издания Bloomberg, Мониторинговая программа, к которой привлекут Совет фонда, была одобрена для Украины в конце 2022 года. Она продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ. Сейчас миссия МВФ будет анализировать, как Украина выполнила мониторинговую программу, также стороны планируют обсудить полноценную кредитную программу. Заседание экспертов фонда вместе с представителями украинских властей должно состоятся в Варшаве.

По информации агентства, новую кредитную программу сроком на 3-4 года МВФ может согласовать до конца марта 2023 года. В целом программа будет рассчитана на 14-16 млрд долл, из которых в первый год Украина может получить 5-7 млрд долл.

Ранее Фокус писал, что Международный валютный фонд планирует выделить Украине многолетний пакет помощи на сумму до 16 млрд долларов. Эти деньги помогут покрыть потребности нашей страны в условиях войны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Также напомним, что Европейский Союз выделит Украине 400 млн евро для поддержки процесса реформ. По словам комиссара по бюджету Йоханнеса Хана, по предложению ЕС также будет продлена отмена всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта.