Украина получит от ЕС 400 миллионов евро помощи: как будут использованы деньги

Кроме финансовой поддержки Европейский Союз продлит отмену всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта.

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Европейский Союз остается мощным партнером Украины и продолжает оказывать финансовую поддержку стране. Так, в скором времени ЕС выделит Украине еще 400 млн евро для поддержки процесса реформ. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам комиссара по бюджету Йоханнеса Хана, по предложению ЕС также будет продлена отмена всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта. Еще Украине разрешат не делать финансовые взносы для участия в программах Евросоюза до тех пор, пока сохраняются финансовые проблемы в стране.

Тем временем некоторые государства Европейского Союза считают, что вступление Украины в блок не будет быстрым, а займет "световые годы". По данным издания El Pais, речь идет о Франции, Германии и Нидерландах, которые скептически настроены к заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля, которые поддерживают вступление Киева в ЕС и являются одними из самых громких голосов европейской поддержки Украины.

При этом ЕС ускоряет закрепление Украины в клубной экономике блока. Брюссель готовит ряд экономических и энергетических соглашений с Киевом в качестве предварительного шага к будущему вступлению на внутренний рынок, когда интеграция в ЕС материализуется.

Напомним, 3 февраля 2023 года в Киеве состоится очередной саммит Украина-ЕС, в ходе которого состоятся предварительные переговоры о членстве в Евросоюзе. Как заявил 13 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, страна продолжает делать все, чтобы стать членом ЕС в короткие сроки. Все зависит от политического решения всех стран Союза и тех благ, которые Украина может предложить Европе.

Отметим также, что в октябре 2023 года вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис подписал Меморандум о взаимопонимании с Украиной, в рамках которого Киев получит 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Деньги будут направлены на то, чтобы украинское правительство могло продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также сохранять ликвидность в экономике.