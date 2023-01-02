Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве, — Офис президента

В ОП заявили, что Зеленский проинформировал Еврокомиссию о том, что переговоры о непосредственном вступлении Украины в ЕС должны начаться уже до конца 2023 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля текущего года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу. Об этом сказано на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский рассказал фон дер Ляйен о том, что происходит на фронте, а также проинформировал о последствиях регулярных российских обстрелов ракетами и дронами гражданской инфраструктуры Украины.

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС солидарен с Украиной и будет стоять с ней бок о бок и в 2023 году, пока Россия окончательно не проиграет войну. Политики обсудили пути дальнейших поставок оружия в Украину.

Кроме того, как сообщается, собеседники обсудили реализацию новой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро. По словам Зеленского, очень важно, чтобы Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро уже в январе.

Также Зеленский сказал главе Еврокомиссии, что Украина уже до конца года планирует начать переговоры о непосредственном вступлении в ЕС. Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев много сделал для этого.

Сообщается, что стороны также обсудили поставки 15 млн LED-ламп, закупку школьных автобусов для пострадавших от войны регионов, а также восстановление 74 разрушенных учебных заведений. Для этого ЕС выделил 100 млн евро.

Семь требований Украине от Европейского союза

Как пишет издание Лига. Закон, Украина получила 7 требований от ЕС, которые надо выполнить перед вступлением.

Усиление борьбы с коррупцией.

Проведение реформы Конституционного Суда Украины.

Продолжение судебной реформы в Украине.

Антиолигархический закон.

Совершение борьбы с отмыванием денег.

"Закон о медиа" (приведение медиа законодательства в соответствие к европейскому).

Изменение законодательства о национальных меньшинствах.

Ранее Фокус писал, что Кулеба рассказал, почему Венгрия не изменит пророссийскую позицию. По словам главы украинской дипломатии – Петер Сийярто единственный, с кем он не общался из ЕС с момента полномасштабного вторжения РФ.

Еще напомним, что в РФ озвучили возможный сценарий ухода Путина. Сначала элиты, по словам экс-спичрайтера главы Кремля Аббаса Галлямова, намерены предложить Путину вариант, который даст возможность мирно уйти из политики и сохранить привычную жизнь.

Также сообщалось, что Шмыгаль рассказал, как украинских беженцев будут возвращать домой. По словам премьер-министра, украинцы должны видеть, что у правительства есть план по восстановлению страны после войны. Он включает в себя вступление Украины в Евросоюз через 2-3 года. Вернуться в страну хотят 90% уехавших от войны украинцев.