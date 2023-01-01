Отставка или преемник: в РФ озвучили возможный сценарий ухода Путина

Сначала элиты, по словам экс-спичрайтера главы Кремля Аббаса Галлямова, намерены предложить Путину вариант, который даст возможность мирно уйти из политики и сохранить привычную жизнь. В противном случае они могут начать действовать более решительно.

Related video

Бывший спичрайтер российского президента Владимира Путина, а ныне политтехнолог Аббас Галлямов не исключает, что в 2023 году элиты могут убрать главу Кремля от власти, предложив ему "добровольный" вариант. Такое вполне возможно, в том числе, из-за успехов ВСУ весной и провалов ВС РФ в рамках зимних операций.

По словам Галлямова, то, что элиты до сих пор открыто не встали против Путина объясняется их сильным страхом перед ним, а также "чисткой", которая проводилась среди них в годы правления президента, и все более-менее способные на решительные действия люди оттуда выдавливались.

"Российские элиты сейчас абсолютно бесхребетные, из серии "чего изволите?" И они еще друг другу сильно не доверяют, поэтому, чтобы организовать заговор, какое-то количество людей должно честно друг с другом поговорить, открыть друг другу души, так сказать, а они боятся, что "вот начну я с ним сейчас честно разговаривать, а он побежит и выдаст меня. А там Пригожин с кувалдой"", – пояснил политтехнолог.

Именно поэтому заговора в его классическом понимание вряд ли стоит ожидать. Скорее, смена власти пройдет по другому сценарию:

"Они придут к нему со словами: "Отец родной, давай либо изложи, что бы дальше делаем, либо давай подумаем, может, преемника выберем" И в какой-то момент он может сломаться. Он утратил инициативу, это видно. Он плывет по течению. Я все-таки думаю, что его убедят выдвинуть преемника", – говорит Галлямов.

Если же Путин откажется от такого варианта, то, не исключает эксперт, представители элит, выйдя из кабинета президента, оглянутся, и если они в глазах друг у друга увидят общее понимание того, что старик-то рехнулся, и вот тогда, может быть, они начнут действовать самостоятельно.

Галлямов все же склоняется к тому, что президент РФ согласится на такие условия, и произойдет это, скорее всего весной, когда все попытки заморозить Европу провалятся, а путинское предполагаемое зимнее наступление, о котором говорил Залужный, захлебнется.

"Эта двойная неудача, думаю, окончательно деморализует Путина, обескуражит его и подтолкнет окружение Путина и российские элиты к действиям", – прогнозирует гость эфира Freeдом.

В ходе беседы журналист затронул тему плана эвакуации окружения Путина и его самого, возможно, под названием "Ноев ковчег", которым предполагается вывезти их в безопасное место. Галлямов говорит, что не сильно посвящен в эти намерения, поскольку все держится под большим секретом, однако подтвердил разработку подобного сценария и отметил, что люди из близкой орбиты российского президента уже занимаются этим вопросом на случай опасности, и одним из вариантов является Венесуэла. Ранее речь шла о Китае, но этот план не сложился. В какой стадии эта спецоперация сейчас, он не знает.

"В любом случае это запасной план. В первую очередь они (элиты) попытаются вариант преемника организовать. Он гораздо более надежный", – резюмировал Галлямов.

Напомним, Путин не знает, как выйти из войны с Украиной, и не понимает, как можно ее выиграть. СМИ назвали одну из причин, которая подтолкнула его напасть на соседнее государство, а пропагандисты получили методички для объяснения затянувшейся СВО.