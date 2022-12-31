"Россия побеждает НАТО": в Кремле написали методичку для подведения итогов года

Власти рекомендуют российским журналистам подчеркивать, что решение Владимира Путина о вторжении в Украину было "единственно верным", а так называемая спецоперация проходит "успешно".

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В Российской Федерации СМИ получили методичку с рекомендациями о том, как подводить итоги уходящего 2022 года. Об этом пишет издание "Медуза".

Сообщается, что авторы рекомендаций призывают почаще упоминать о том, что, вторгшись в Украину, президент РФ Владимир Путин "принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России".

Согласно кремлевской методичке, на РФ готовилось нападения со стороны западных стран с 2014 года. Журналисты должны утверждать, что США и ЕС намеревались "разделить и покорить русский народ".

Средствам массовой информации также предлагают называть "специальную военную операцию" успешной и напоминать гражданам о том, что Россия "защищает русских" в Украине и "возвращает русские земли".

Для подтверждения "успеха" так называемой спецоперации российским СМИ предлагают указать на то, что территория РФ "расширилась" на целых 80 тысяч квадратных километров. Площадь временно оккупированных территорий Украины рекомендуют сравнивать с размером Крыма, Словакии, Дании и прочих европейских стран.

Рассказывая о "спецоперации" кремлевским пропагандистам стоит уточнять что Вооруженные силы РФ в Украине якобы воюют с НАТО. Кремль рекомендует указывать на военную мощь Альянса, подчеркивая, что ему не удалось "сломить русскую армию".

"НАТО — это враг совершенно другого масштаба и уровня, нежели киевский режим. Если бы не Запад, Украина давно была бы демилитаризована и приняла условия России. Быстрых побед никто не ждет — время работает на Россию", — говорится в методичке.

Российские СМИ должны доносить до аудитории мысль о том, что отсутствие значительных успехов ВС РФ на фронте связано с перегруппировкой войск и потребностью обучить мобилизованных. Также рекомендуется убеждать россиян в том, что "Запад предоставляет все меньше техники и средств Украине".

В завершение журналистам предлагают сказать несколько слов о "сплочении общества", указав на официальные данные соцопросов, согласно которым Владимиру Путину доверяют 78,5% респондентов.

Рекомендуется также сказать, что российский президент предоставляет Европе "шанс одуматься и вернуть себе субъектность и будущее". В этом контексте Кремль советует называть страны ЕС "вассалами" Соединенных Штатов.

Ранее в России также была обнародована методичка по освещению мобилизации. Журналисты выяснили, что в администрации президента РФ рекомендуют продвигать идею о "народной войне" на территории Украины, в которой можно одержать победу благодаря сплочению.

Фокус также писал о кремлевской методичке, в которой пропагандистам объясняли, как готовить население РФ к сдаче Херсона. Российским журналистам рекомендовали делать акцент на нецелесообразности городских боев и сравнивать отход из Херсона с Полтавской битвой.