"Росія перемагає НАТО": у Кремлі написали методичку для підбиття підсумків року

Влада рекомендує російським журналістам наголошувати, що рішення Володимира Путіна про вторгнення в Україну було "єдино вірним", а так звана спецоперація проходить "успішно".

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У Російській Федерації ЗМІ отримали методичку з рекомендаціями про те, як підбивати підсумки 2022 року. Про це пише видання "Медуза".

Повідомляється, що автори рекомендацій закликають частіше згадувати про те, що, ввівши війська в Україну, президент РФ Володимир Путін "прийняв єдино вірне рішення, запобігши нападу України та НАТО на територію Росії".

Згідно з кремлівською методичкою, на РФ готувався напад з боку західних країн з 2014 року. Журналісти повинні стверджувати, що США та ЄС мали намір "розділити та підкорити російський народ".

Засобам масової інформації також пропонують називати "спеціальну воєнну операцію" успішною та нагадувати громадянам про те, що Росія "захищає росіян" в Україні та "повертає російські землі".

Для підтвердження "успіху" так званої спецоперації російським ЗМІ пропонують зазначити, що територія РФ "розширилася" на цілих 80 тисяч квадратних кілометрів. Площу тимчасово окупованих територій України рекомендують порівнювати з розміром Криму, Словаччини, Данії та інших європейських країн.

Розповідаючи про "спецоперацію" кремлівським пропагандистам, варто уточнювати, що Збройні сили РФ в Україні нібито воюють з НАТО. Кремль рекомендує вказувати на військову міць Альянсу, наголошуючи, що йому не вдалося "зламати російську армію".

"НАТО — це ворог зовсім іншого масштабу та рівня, ніж київський режим. Якби не Захід, Україна давно була б демілітаризована і прийняла умови Росії. Швидких перемог ніхто не чекає — час працює на Росію", — йдеться у методичці.

Російські ЗМІ повинні доносити до аудиторії думку про те, що відсутність значних успіхів ЗС РФ на фронті пов'язана з перегрупуванням військ та потребою навчати мобілізованих. Також рекомендується переконувати росіян у тому, що "Захід надає дедалі менше техніки та засобів Україні".

На завершення журналістам пропонують сказати кілька слів про "згуртування суспільства", вказавши на офіційні дані соцопитувань, згідно з якими Володимиру Путіну довіряють 78,5% респондентів.

Також рекомендується сказати, що російський президент надає Європі "шанс одуматися і повернути собі суб'єктність і майбутнє". У цьому контексті Кремль радить називати країни ЄС "васалами" Сполучених Штатів.

Раніше в Росії також була оприлюднена методика висвітлення мобілізації. Журналісти з'ясували, що в адміністрації президента РФ рекомендують просувати ідею про "народну війну" на території України, в якій можна здобути перемогу завдяки згуртуванню.

Фокус також писав про кремлівську методику, в якій пропагандистам пояснювали, як готувати населення РФ до здачі Херсона. Російським журналістам рекомендували наголошувати на недоцільності міських боїв і порівнювати відхід з Херсона з Полтавською битвою.