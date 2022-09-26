"Народна війна з НАТО": співробітникам росЗМІ створили методичку висвітлення мобілізації

Журналісти повідомляють, що рекомендації розробили в адміністрації президента Путіна. Згідно з ними, російські пропагандисти мають просувати ідею про "народну війну" в Україні, в якій можна перемагати, лише згуртувавшися.

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Російські ЗМІ отримали вказівки щодо того, як "правильно" інформувати про початок "часткової мобілізації" в Росії. Як повідомляє видання "Медуза", для державних і провладних ЗМІ розробили методичку в адміністрації президента РФ, яка потрапила в розпорядження журналістам.

Видання пише, що провладні росЗМІ мають донести росіянам тезу про те, що їхній країні загрожують сили НАТО, які прагнуть розчленувати й пограбувати Росію, тому весь народ перед цією загрозою має згуртуватися. У цьому контексті просуватиметься ідея про "народну війну" в Україні, у якій можна перемогти, як це завжди вдавалося Росії, "тільки всім світом".

Як аргумент російські пропагандисти наводять той факт, що російських солдатів в Україні вбивають "найманці й терористи" із Заходу за допомогою натовської зброї.

"Не можна більше залишатися осторонь і звалювати весь тягар відповідальності на контрактників і народні міліції Донбасу, лінія фронту становить понад 1000 кілометрів, російських солдатів і російських людей убивають із натовської зброї натовські найманці й терористи київського режиму", — так у методичці рекомендують переконувати росіян у необхідності мобілізації.

Ще однією причиною проведення мобілізації громадян пропагандисти називають обстріли прикордонних із Україною територій РФ і анексованого Криму. Так громадянам хочуть донести думку, що необхідно захищати батьківщину, по якій почали завдавати ударів.

Крім того, автори методички рекомендують наголошувати у своїх сюжетах на нібито правильності рішення президента Володимира Путіна, який оголосив про "часткову" мобілізацію саме тоді, коли вона необхідна й дозволить суттєво посилити досягнення Росією цілей "спеціальної військової операції". Водночас самі цілі в документі не вказані, тому залишається незрозумілим, як вторгнення Росії в Україну є і "спецоперацією", і "народною війною" одночасно.

"Росія воює зовсім не з Україною, а з НАТО. Захід заборонив Києву вести переговори з Росією. Натовська розвідка збирає дані про територію Росії для того, щоб віддати Україні наказ про перенесення бойових дій у Росію", — стверджується в документі.

Для різних телепрограм і ток-шоу існують рекомендації показувати в ефірах пряму мову людей із "ЛДНР" та інших тимчасово окупованих територій, які висловлюватимуть подяку за "звільнення" та називатимуть Путіна захисником, який "відгукнувся на прохання людей".

Окремий акцент, за задумом адміністрації президента, росЗМІ мають зробити на те, що мобілізація торкнеться лише 1% військовозобов'язаних. Водночас журналісти "Медузи" зазначають, що в мережі деякі блогери вже намагаються наочно показати, що 1% — це мало, порівнюючи цю частку з 1% жіночої косметички, 1% упаковки картоплі фрі або 1% упаковки мармеладу.

Джерела видання повідомляють, що всі ці маніпулятивні прийоми мають протистояти "негативній реакції" росіян щодо мобілізації. Крім цього, російська влада хоче перенаправити потік негативу на військкомати, які нібито "перегинають палицю й не хочуть працювати якісно, призиваючи лише досвідчених бійців".

Так у Кремлі сподіваються за допомогою пропаганди знизити градус невдоволення серед населення, проте, за даними джерел, влада стурбована ситуацією, що склалася, особливо в Дагестані, де виникли запеклі протести проти мобілізації.

Раніше повідомлялося, що за даними Інституту вивчення війни, призвані військовослужбовці РФ у ході мобілізації навряд чи значно підвищать бойову міць російської армії у 2022 році. За словами військових експертів, ці заходи матимуть ефект після того, як Путін усуне недоліки в системі постачання військ.