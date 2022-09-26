"Народная война с НАТО": сотрудникам росСМИ создали методичку по освещению мобилизации

Журналисты сообщают, что рекомендации разработали в администрации президента Путина. Согласно им российские пропагандисты должны продвигать идею о "народной войне" в Украине, в которой можно пбедить только сплотившись.

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Российские СМИ получили указания по поводу того, как "правильно" информировать о начале "частичной мобилизации" в России. Как сообщает издание "Медуза", для государственных и провластных СМИ была разработана методичка в администрации президента РФ, которая попала в распоряжение журналистам.

Издание пишет, что провластные росСМИ должны донести россиянам тезис о том, что их стране угрожают силы НАТО, которые стремятся расчленить и разграбить Россию, поэтому весь народ перед лицом этой угрозы должен сплотиться. В этом контексте будет продвигаться идея о "народной войне" в Украине, в которой можно победить, как это всегда России удавалось, "только всем миром".

В качестве аргумента российские пропагандисты приводят тот факт, что русских солдат в Украине убивают "наемники и террористы" из Запада с помощью натовского оружия.

"Нельзя больше оставаться в стороне и сваливать весь груз ответственности на контрактников и народные милиции Донбасса, линия фронта составляет более 1000 километров, русских солдат и русских людей убивают из натовского оружия натовские наемники и террористы киевского режима", — так в методичке рекомендуют убеждать россиян в необходимости мобилизации.

Еще одной причиной проведения мобилизации граждан пропагандисты называют обстрелы приграничных с Украиной территорий РФ и аннексированного Крыма. Таким образом гражданам хотят донести мысль, что необходимо защищать родину, по которой начали наносить удары.

Кроме того, авторы методички рекомендуют подчеркивать в своих сюжетах якобы правильность решения президента Владимира Путина, который объявил о "частичной" мобилизации именно в тот момент, когда она необходима и позволит существенно усилить достижение Россией целей "специальной военной операции". При этом сами цели в документе не указаны, поэтому остается непонятным, каким образом вторжение России в Украину является и "спецоперацией" и "народной войной" одновременно.

"Россия воюет вовсе не с Украиной, а с НАТО. Запад запретил Киеву вести переговоры с Россией. Натовская разведка собирает данные о территории России с тем, чтобы отдать Украине приказ о переносе боевых действий в Россию", — утверждается в документе.

Для разных телепрограмм и ток-шоу существуют рекомендации показывать в эфирах прямую речь людей из "ЛДНР" и других временно оккупированных территорий, которые будут выражать благодарность за "освобождение" и называть Путина защитником, который "откликнулся на просьбы людей".

Отдельный акцент, по замыслу администрации президента, росСМИ должны сделать на то, что мобилизация затронет всего 1% военнообязанных. При этом журналисты "Медузы" отмечают, что в Сети некоторые блогеры уже пытаются наглядно показать, что 1% — это мало, сравнивая эту долю с 1% женской косметички, 1% упаковки картошки фри или 1% упаковки мармелада.

Источники издания сообщают, что все эти манипулятивные приемы должны противостоять "негативной реакции" россиян в отношении мобилизации. Помимо этого российские власти хотят перенаправить поток негатива на военкоматы, которые якобы "перегибают палку и не хотят работать качественно, призывая только опытных бойцов".

Таким образом в Кремле надеются с помощью пропаганды снизить градус недовольства среди населения, однако, по данным источников, власти обеспокоены сложившейся ситуацией, особенно в Дагестане, где возникли ожесточенные протесты против мобилизации.

Ранее сообщалось, что по данным "Института изучения войны", призванные военнослужащие РФ в ходе проводимой мобилизации вряд ли значительно повысят боевую мощь российской армии в 2022 году. По словам военных экспертов, эти меры возымеют эффект после того, как Путин устранит недостатки в системе снабжения войск.