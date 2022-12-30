Путина к войне в Украине подтолкнула мания величия, вызванная веществами, — СМИ

По словам неназванного руководителя департамента военной разведки Дании по вопросам РФ, он не может сообщить всех имеющихся сведений. Но, судя по всему, мания величия — один из известных побочных эффектов той гормональной терапии, которую проходил президент РФ.

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Идея полномасштабного вторжения в Украину пришла в голову российскому президенту Владимиру Путину под воздействием препаратов. Такое заявление сделал представитель департамента по вопросам России датской военной разведки, имя которого не называется из соображений безопасности. Об этом сообщает Berlingske.

Источник журналистов по имени Йоахим рассказал, что одним из факторов, которые спровоцировали крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой, вероятно, было то, что президент РФ принимал определенные лекарства.

"Мания величия — один из известных побочных эффектов той разновидности гормональной терапии, которую он проходил, — сказал Йоахим. — Это не то, о чем я могу говорить с полной уверенностью. Но, думаю, это влияло на его решения, когда он начинал войну в Украине".

В Дании были уверены в победе ВС РФ

В Службе военной разведки Дании (FE) изначально были уверены, что россияне выиграют эту войну за две недели.

"И они были близки к этому", — пояснил анонимный представитель разведведомства. Однако сотрудники FE не были осведомлены о проблемах в российской армии, связанных с коррупцией, плохим управлением и слабой логистикой.

Но все же самим россиянам было известно об этих проблемах, и они могли их решить. Причина провала вторжения в другом. Сегодня очевидно, что главным фактором, который обнаружился со временем, были некомпетентные решения Путина.

Дело не в плохой разведке, но в идеологической убежденности главы Кремля в том, что российских солдат будут встречать с цветами.

Все из-за того, что решения принимались близким окружением и другим военным о нем сообщили в последнюю минуту.

Российские же солдаты попросту не знали, как именно им понадобится действовать.

Они шли колоннами через города и не задумывались о том, что кто-то будет по ним стрелять.

Вместе с тем, в датской разведке считает, что россияне были близки к успеху. Российские десантники, по сути, захватили аэропорт в Гостомеле и ждали подкрепления. Но самолеты со свежими войсками не могли приземлиться, потому что ВС РФ не вывели из строя украинскую ПВО.

Ошибка Путина была в том, что он постоянно вмешивался и мешал своим генералам. Незадолго до Рождества он проводил заседание со всем командованием группировки вторжения.

"Худшая идея, которая только может быть. У него есть генерал, который руководит этой войной. И ему не нужно сидеть там и получать все вводные от других генералов", — пояснил сотрудник разведведомства.

"Новое наступление на Киев в феврале"

Сейчас же российская армия настолько истощена, что на ее восстановление уйдут годы. Но тогда солдаты РФ будут еще хуже экипированы, чем сейчас, и им придется использовать старую бронетехнику.

Именно поэтому не стоит ожидать нового масштабного наступления россиян на Киев в феврале, о чем предупреждает Украина. В столь короткие сроки просто невозможно обучить мобилизованных для участия в наступательной операции.

"Мы ожидаем небольших атак, подобных тем, что в Бахмуте. Но чтобы повторить февральское наступление, им понадобятся годы", — пояснил он.

В свою очередь, у Украины появилась хорошая возможность вернуть захваченные территории. Все зависит от объема западных вооружений и того, как сильно зима подорвет моральный дух россиян.

"Украинцы хорошо экипированы для зимней войны. В отличие от россиян и особенно мобилизованных. Что им остается? Оставлять свои позиции, когда станет по-настоящему холодно?" — объяснил сотрудник FE.

Ядерное оружие и здоровье Путина

Главный вопрос в том, что произойдет, когда украинцы начнут наносить удары по главным стратегическим объектам РФ, а в арсенале Путина останется только ядерное оружие.

Здоровье Путина

FE не считает, что Путин страдает каким-то смертельным заболеванием: его беспокоят хронические боли, связанные с падениями и другими травмами.

Источники этих сведений не называются, но уточняется, что это не просто данные из соцсетей и других открытых источников.

Вместе с тем в FE считают, что у Путина было определенное онкологическое заболевание, когда он начал вторжение в Украину и, возможно, это повлияло на его решения.

"Отечное, лунообразное лицо, которое было у Путина в начале года, — еще один известный побочный эффект гормональной терапии", — отметил Йоахим.

РФ на ложном треке

Представители датской разведки не ожидают смерти Путина от этого заболевания, но допускают, что со временем российские элиты могут решить, что им нужен более сильный руководитель.

"Это наше первое впечатление, что часть его элиты считает, что страна оказалась не ложном треке", — пояснил представитель разведслужбы.

Напомним, что Путин назвал американские системы ПВО Patriot устаревшими и заявил, что "найдется противоядие". Согласно словам президента страны-агрессора, российские С-300 даже более эффективны, чем американские Patriot.

Ранее Фокус сообщал, что война в Украине станет "гвоздем в гробе" путинской российской империи. Такое заявление сделал родившийся в Москве профессор экономики Университета Индианы Михаил Алексеев.