Путіна до війни в Україні підштовхнула манія величі, спричинена речовинами, — ЗМІ

За словами неназваного керівника департаменту військової розвідки Данії з питань РФ, він не може повідомити всі наявні відомості. Але, з огляду на все, манія величі — один із відомих побічних ефектів тієї гормональної терапії, яку проходив президент РФ.

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Ідея повномасштабного вторгнення в Україну спала на думку російському президенту Володимиру Путіну під впливом препаратів. Таку заяву зробив представник департаменту з питань Росії данської військової розвідки, ім'я якого не називається з міркувань безпеки. Про це повідомляє "Berlingske".

Джерело журналістів, на ім'я Йоахім, розповіло, що одним із факторів, які спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, ймовірно, було те, що президент РФ приймав певні ліки.

"Манія величі — один із відомих побічних ефектів того різновиду гормональної терапії, яку він проходив, — сказав Йоахім. — Це не те, про що я можу говорити з повною впевненістю. Але, думаю, це впливало на його рішення, коли він починав війну в Україні".

У Данії були впевнені у перемозі ЗС РФ

У Службі військової розвідки Данії (FE) були впевнені, що росіяни виграють цю війну за два тижні.

"І вони були близькими до цього", — пояснив анонімний представник розвідвідомства. Однак співробітники FE не були обізнані про проблеми в російській армії, пов'язані з корупцією, поганим управлінням та слабкою логістикою.

Але все ж таки самим росіянам було відомо про ці проблеми, і вони могли їх розв'язати. Причина провалу вторгнення в іншому. Сьогодні очевидно, що головним фактором, який виявився згодом, були некомпетентні рішення Путіна.

Річ не в поганій розвідці, але в ідеологічній переконаності глави Кремля в тому, що російських солдатів зустрічатимуть із квітами.

Все через те, що рішення ухвалювало близьке оточення, а іншим військовим про нього повідомили в останню хвилину.

Російські ж солдати просто не знали, як саме їм доведеться діяти.

Вони йшли колонами через міста і не замислювалися про те, що хтось по них стрілятиме.

Водночас у данській розвідці вважають, що росіяни були близькі до успіху. Російські десантники, по суті, захопили аеропорт у Гостомелі та чекали на підкріплення. Але літаки зі свіжими військами не могли приземлитися, тому що ЗС РФ не вивели з ладу українську ППО.

Помилка Путіна була в тому, що він постійно втручався та заважав своїм генералам. Незадовго до Різдва він проводив засідання з усім командуванням угруповання вторгнення.

"Гірша ідея, яка тільки може бути. У нього є генерал, який керує цією війною. І йому не потрібно сидіти там і отримувати всі вступні від інших генералів", — пояснив співробітник розвідвідомства.

"Новий наступ на Київ у лютому"

Зараз російська армія настільки виснажена, що на її відновлення підуть роки. Але тоді солдати РФ будуть ще гірше екіпіровані, ніж зараз, і їм доведеться використати стару бронетехніку.

Саме тому не варто очікувати на новий масштабний наступ росіян на Київ у лютому, про що попереджає Україна. У такі короткі терміни просто неможливо навчити мобілізованих для участі у наступальній операції.

"Ми очікуємо невеликих атак, подібних до тих, що в Бахмуті. Але щоб повторити лютневий наступ, їм знадобляться роки", — пояснив він.

Зі свого боку, Україна має хорошу можливість повернути захоплені території. Все залежить від обсягу західних озброєнь та того, як сильно зима підірве моральний дух росіян.

"Українці добре екіпіровані для зимової війни. На відміну від росіян та особливо мобілізованих. Що їм залишається? Залишати свої позиції, коли стане по-справжньому холодно?" — пояснив співробітник FE.

Ядерна зброя та здоров'я Путіна

Головне питання в тому, що станеться, коли українці почнуть завдавати ударів по головних стратегічних об'єктах РФ, а в арсеналі Путіна залишиться лише ядерна зброя.

Здоров'я Путіна

FE не вважає, що Путін страждає на якесь смертельне захворювання: його турбують хронічні болі, пов'язані з падіннями та іншими травмами.

Джерела цих відомостей не називаються, але уточнюється, що це не просто дані із соцмереж та інших відкритих джерел.

Водночас у FE вважають, що Путін мав певне онкологічне захворювання, коли він почав вторгнення в Україну і, можливо, це вплинуло на його рішення.

"Набрякова, місяцеподібне лице, яке було у Путіна на початку року, — ще один відомий побічний ефект гормональної терапії", — зазначив Йоахім.

РФ на хибному треку

Представники данської розвідки не очікують смерті Путіна від цього захворювання, але припускають, що згодом російські еліти можуть вирішити, що їм потрібен сильніший керівник.

"Це наше перше враження, що частина його еліти вважає, що країна опинилася на хибному треку", — пояснив представник розвідслужби.

Нагадаємо, що Путін назвав американські системи ППО Patriot застарілими і заявив, що "знайдеться протиотрута". За словами президента країни-агресора, російські С-300 навіть ефективніші, ніж американські Patriot.

Раніше Фокус повідомляв, що війна в Україні стане "цвяхом у труні" путінської російської імперії. Таку заяву зробив професор економіки Університету Індіани Михайло Алексєєв, що народився в Москві.