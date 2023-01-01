Відставка чи наступник: в РФ озвучили можливий сценарій відходу Путіна

Спочатку еліти, за словами ексспічрайтера глави Кремля Аббаса Галлямова, мають намір запропонувати Путіну варіант, який дасть змогу мирно піти з політики та зберегти звичне життя. В іншому випадку вони можуть почати діяти більш рішуче.

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Колишній спічрайтер російського президента Володимира Путіна, а нині політтехнолог Аббас Галлямов не заперечує, що в 2023 році еліти можуть прибрати главу Кремля від влади, запропонувавши йому "добровільний" варіант. Таке цілком можливо, зокрема, через успіхи ЗСУ навесні та провали ЗС РФ у межах зимових операцій.

За словами Галлямова, те, що еліти досі відкрито не встали проти Путіна, пояснюється їхнім сильним страхом перед ним, а також "чисткою", яка проводилася серед них у роки правління президента, і всі більш-менш здатні на рішучі дії люди звідти видавлювалися.

“Російські еліти зараз абсолютно безхребетні, із серії “чого бажаєте?” І вони ще одне одному сильно не довіряють, тому, щоб організувати змову, якась кількість людей має чесно одне з одним поговорити, відкрити одне одному душі, так би мовити, а вони бояться, що "ось почну я з ним зараз чесно розмовляти, а він побіжить і видасть мене". А там Пригожин із кувалдою", — пояснив політтехнолог.

Саме тому змови в його класичному розумінні навряд чи варто очікувати. Швидше зміна влади пройде за іншим сценарієм:

"Вони прийдуть до нього зі словами: "Батьку рідний, давай або виклади, що далі робимо, або давай подумаємо, може, наступника виберемо" І в якийсь момент він може зламатися. Він втратив ініціативу, це видно. Він пливе за течією. Я все-таки думаю, що його переконають висунути наступника", — каже Галлямов.

Якщо ж Путін відмовиться від такого варіанту, то, не заперечує експерт, представники еліт, вийшовши з кабінету президента, озирнуться, і якщо вони в очах одне в одного побачать спільне розуміння того, що старий збожеволів, й ось тоді, можливо, вони почнуть діяти самостійно.

Галлямов усе ж таки схиляється до того, що президент РФ погодиться на такі умови, і станеться це, швидше за все навесні, коли всі спроби заморозити Європу проваляться, а путінський передбачуваний зимовий наступ, про який говорив Залужний, захлинеться.

"Ця подвійна невдача, думаю, остаточно деморалізує Путіна, збентежить його і підштовхне оточення Путіна та російські еліти до дій", — прогнозує гість ефіру Freeдом.

Під час бесіди журналіст торкнувся теми плану евакуації оточення Путіна та його самого, можливо, під назвою "Ноїв ковчег", яким передбачається вивезти їх у безпечне місце. Галлямов каже, що не дуже обізнаний цими намірами, оскільки все тримається під великим секретом, проте підтвердив розробку подібного сценарію і зазначив, що люди з близької орбіти російського президента вже займаються цим питанням на випадок небезпеки, й одним із варіантів є Венесуела. Раніше йшлося про Китай, але цей план не склався. На якій стадії ця спецоперація зараз, він не знає.

"У будь-якому випадку це запасний план. Насамперед вони (еліти) спробують варіант наступника організувати. Він набагато надійніший", — резюмував Галлямов.

Нагадаємо, Путін не знає, як вийти з війни з Україною, і не розуміє, як можна її виграти. ЗМІ назвали одну з причин, яка підштовхнула його напасти на сусідню державу, а пропагандисти отримали методички для пояснення СВО, що тривала.