Саміт Україна — ЄС відбудеться 3 лютого в Києві, — Офіс президента

В ОП заявили, що Зеленський поінформував Єврокомісію про те, що переговори щодо безпосереднього вступу України в ЄС мають розпочатися вже до кінця 2023 року.

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Президент України Володимир Зеленський поговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Політики обговорили очікувані результати чергового саміту Україна — ЄС, який відбудеться 3 лютого поточного року в Києві, й домовилися активізувати підготовчу роботу. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Зеленський розповів фон дер Ляєн про те, що відбувається на фронті, а також поінформував про наслідки регулярних російських обстрілів ракетами та дронами цивільної інфраструктури України.

Глава Єврокомісії заявила, що ЄС солідарний із Україною та стоятиме з нею пліч-о-пліч і у 2023 році, поки Росія остаточно не програє війну. Політики обговорили шляхи подальшого постачання зброї в Україну.

Крім того, співрозмовники обговорили реалізацію нової програми макрофінансової допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро. За словами Зеленського, дуже важливо, щоб Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро вже в січні.

Також Зеленський сказав голові Єврокомісії, що Україна вже до кінця року планує розпочати переговори щодо безпосереднього вступу в ЄС. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ багато зробив для цього.

Повідомляється, що сторони також обговорили постачання 15 млн LED-ламп, закупівлю шкільних автобусів для регіонів, що постраждали від війни, а також відновлення 74 зруйнованих навчальних закладів. Для цього ЄС виділив 100 млн євро.

Сім вимог для України від Європейського Союзу

Як пише видання "Ліга. Закон", Україна отримала 7 вимог від ЄС, які треба виконати перед вступом.

Посилення боротьби з корупцією.

Проведення реформ Конституційного Суду України.

Продовження судової реформи в Україні.

Антиолігархічний закон.

Вчинення боротьби з відмиванням грошей.

"Закон про медіа" (приведення медіазаконодавства у відповідність до європейського).

Зміна законодавства про національні меншини.

Раніше Фокус писав, що Кулеба розповів, чому Угорщина не змінить проросійську позицію. За словами глави української дипломатії, Петер Сіярто — єдиний, із ким він не спілкувався з ЄС із моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Ще нагадаємо, що в РФ озвучили можливий сценарій відходу Путіна. Спочатку еліти, за словами ексспічрайтера глави Кремля Аббаса Галлямова, мають намір запропонувати Путіну варіант, який дасть змогу мирно піти з політики та зберегти звичне життя.

Також повідомлялося, що Шмигаль розповів, як українських біженців повертатимуть додому. За словами прем'єр-міністра, українці мають бачити, що уряд має план щодо відновлення країни після війни. Він включає вступ України в Євросоюз за 2-3 роки. Повернутися в країну хочуть 90% українців, які виїхали від війни.