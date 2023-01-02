Саміт Україна — ЄС відбудеться 3 лютого в Києві, — Офіс президента
В ОП заявили, що Зеленський поінформував Єврокомісію про те, що переговори щодо безпосереднього вступу України в ЄС мають розпочатися вже до кінця 2023 року.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Політики обговорили очікувані результати чергового саміту Україна — ЄС, який відбудеться 3 лютого поточного року в Києві, й домовилися активізувати підготовчу роботу. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.
Зеленський розповів фон дер Ляєн про те, що відбувається на фронті, а також поінформував про наслідки регулярних російських обстрілів ракетами та дронами цивільної інфраструктури України.
Глава Єврокомісії заявила, що ЄС солідарний із Україною та стоятиме з нею пліч-о-пліч і у 2023 році, поки Росія остаточно не програє війну. Політики обговорили шляхи подальшого постачання зброї в Україну.
Крім того, співрозмовники обговорили реалізацію нової програми макрофінансової допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро. За словами Зеленського, дуже важливо, щоб Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро вже в січні.
Також Зеленський сказав голові Єврокомісії, що Україна вже до кінця року планує розпочати переговори щодо безпосереднього вступу в ЄС. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ багато зробив для цього.
Повідомляється, що сторони також обговорили постачання 15 млн LED-ламп, закупівлю шкільних автобусів для регіонів, що постраждали від війни, а також відновлення 74 зруйнованих навчальних закладів. Для цього ЄС виділив 100 млн євро.
Сім вимог для України від Європейського Союзу
Як пише видання "Ліга. Закон", Україна отримала 7 вимог від ЄС, які треба виконати перед вступом.
- Посилення боротьби з корупцією.
- Проведення реформ Конституційного Суду України.
- Продовження судової реформи в Україні.
- Антиолігархічний закон.
- Вчинення боротьби з відмиванням грошей.
- "Закон про медіа" (приведення медіазаконодавства у відповідність до європейського).
- Зміна законодавства про національні меншини.
Раніше Фокус писав, що Кулеба розповів, чому Угорщина не змінить проросійську позицію. За словами глави української дипломатії, Петер Сіярто — єдиний, із ким він не спілкувався з ЄС із моменту повномасштабного вторгнення РФ.
Ще нагадаємо, що в РФ озвучили можливий сценарій відходу Путіна. Спочатку еліти, за словами ексспічрайтера глави Кремля Аббаса Галлямова, мають намір запропонувати Путіну варіант, який дасть змогу мирно піти з політики та зберегти звичне життя.
Також повідомлялося, що Шмигаль розповів, як українських біженців повертатимуть додому. За словами прем'єр-міністра, українці мають бачити, що уряд має план щодо відновлення країни після війни. Він включає вступ України в Євросоюз за 2-3 роки. Повернутися в країну хочуть 90% українців, які виїхали від війни.