"Орбан обрав свій шлях": Кулеба розповів, чому Угорщина не змінить проросійську позицію

За словами глави української дипломатії — Петер Сіярто єдиний, з ким він не спілкувався із ЄС із моменту повномасштабного вторгнення РФ.

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Повномасштабне вторгнення Росії показало, наскільки європейські країни готові бути на боці України та надавати їй підтримку. Як показали події року, що минає, практично всі країни ЄС зайняли проукраїнську позицію окрім Угорщини, яка не змінила своєї проросійської орієнтації. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час діалогу глава української дипломатії відповів на запитання, хто з європейських країн здивував його після того, як Росія розпочала повномасштабну війну.

"Усі європейці, окрім Угорщини. Навіть прибалтійці. Бо коли навіть Естонія віддала нам більшу частину озброєння одна з перших — це вражає. Коли поляки сказали, що вони зроблять хаб і забезпечуватимуть усім — це вражає", — відповів Кулеба.

За його словами, на бік України стали і давні друзі та скептики, які раніше схилялися до російських інтересів. Але серед європейських країн є Угорщина, яка не змінює свою проросійську позицію.

"Не зміниться, доки Віктор Орбан буде на посаді прем'єр-міністра Угорщини. Тому що він, скажімо так, обрав свій шлях", — сказав міністр.

При цьому Кулеба зазначив, що до 23 лютого у нього з угорським колегою Петером Сіярто були досить тісні відносини: в МЗС справді були плани "перезавантажити" українсько-угорські відносини, і на цьому шляху були кроки назустріч. Однак усе змінилося після 24 лютого.

"Я справді намагався перезавантажити відносини України з Угорщиною, і він теж робив дії в цьому напрямку, і в якихось темах ми рухалися вперед. Але після 24 лютого він єдиний міністр закордонних справ країни Євросоюзу, з яким я жодного разу не спілкувався. Я думаю, що цей факт говорить сам за себе", — наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України 27 грудня відреагувало на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що війна в Україні закінчиться тоді, коли США перестануть підтримувати ЗСУ. В МЗС зазначили, що така позиція говорить про зневагу до України та українського народу.