"Орбан выбрал свой путь": Кулеба рассказал, почему Венгрия не изменит пророссийскую позицию

По словам главы украинской дипломатии – Петер Сийярто единственный, с кем он не общался из ЕС с момента полномасштабного вторжения РФ.

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Полномасштабное вторжение России показало, насколько европейские страны готовы быть на стороне Украины и оказывать ей поддержку. Как показали события в уходящем году, практически все страны ЕС заняли проукраинскую позицию кроме Венгрии, которая не поменяла своей пророссийской ориентации. Об этом в интервью рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе диалога глава украинской дипломатии ответил на вопрос, кто из европейских стран удивил его после того, как Россия начала полномасштабную войну.

"Все европейцы, кроме Венгрии. Даже прибалтийцы. Потому что когда даже Эстония отдала нам большую часть вооружения одна из первых — это впечатляет. Когда поляки сказали, что они сделают хаб и будут обеспечивать всем — это впечатляет", — ответил Кулеба.

По его словам, на сторону Украины стали и давние друзья и скептики, которые ранее склонялись в сторону российских интересов. Но среди европейских стран есть Венгрия, которая не меняют свою пророссийскую позицию.

"Не изменится, до тех пор, пока Виктор Орбан будет на посту премьер-министра Венгрии. Потому что он, скажем так, выбрал свой путь", — сказал министр.

При этом Кулеба отметил, что до 23 февраля у него с венгерским коллегой Петером Сийярто были достаточно тесные отношения: у МИД действительно были планы "перезагрузить" украино-венгерские отношения, и на этом пути были шаги навстречу. Однако все поменялось после 24 февраля.

"Я действительно пытался перезагрузить отношения Украины с Венгрией, и он тоже предпринимал действия в этом направлении, и в каких-то темах мы двигались вперед. Но после 24 февраля он единственный министр иностранных дел страны Евросоюза, с которым я ни разу не общался. Я думаю, что этот факт говорит сам о себе", – отметил глава МИД.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины 27 декабря отреагировало на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что война в Украине закончится тогда, когда США перестанут поддерживать ВСУ. В МИД отметили, что такая позиция говорит о пренебрежении к Украине и украинскому народу.