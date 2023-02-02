В ЕС считают, что вступление Украины в блок займет "световые годы", — El Pais

По информации журналистов, Франция, Германия и Нидерланды скептически настроены к перспективам европейской интеграции Украины в скором будущем. В то же время ЕС намерен внедрить украинскую экономику в европейскую во многих сферах.

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Некоторые государства Европейского Союза считают, что вступление Украины в блок не будет быстрым, а займет "световые годы". Речь идет о Франции, Германии и Нидерландах, которые скептически настроены к заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля, которые привержены вступлению Киева в ЕС и являются одними из самых громких голосов европейской поддержки Украины. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники.

"Прогресс Украины вызвал недоверие таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды, которые утверждают, что вступление в ЕС в реалистичном плане займет световые годы", — пишут в издании.

По информации журналистов, вопрос перспективы быстрого вступления Украины в ЕС разделил союзников.

"Слишком поспешный процесс в любом случае не пойдет на пользу Киеву. Мы все выиграем, если все будет сделано вовремя и по правилам", — говорит собеседник.

В то же время ЕС ускоряет закрепление Украины в клубной экономике блока. Брюссель готовит ряд экономических и энергетических соглашений с Киевом в качестве предварительного шага к будущему вступлению на внутренний рынок, когда интеграция в ЕС материализуется. Упоминание об этих соглашениях как о способе укрепления связей с европейскими соседями содержится в проекте коммюнике по итогам саммита "Украина-ЕС", который пройдет 3 февраля.

В издании отмечают, что ЕС намерен помочь Украине в обустройстве, укрепить связь с клубом и удержать украинскую экономику на плаву. В начале вторжения РФ Киев синхронизировал свою электросеть с европейской сетью.

Теперь речь идет о поэтапном увеличении интеграции в электрических, телекоммуникационных, и промышленных сетях. Таким образом, Украина может стать де-факто 28-м партнером без официального вступления в ЕС.

Кроме того, ЕС обязуется ускорить работу по облегчению выхода украинской промышленной продукции на рынок ЕС. Также ожидается объявление о "стратегическом партнерстве в области возобновляемых источников энергии". Эти формулы представляют собой дорожную карту для облегчения доступа Украины к внутреннему рынку ЕС.

Напомним, 30 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена вступить в ЕС через 2 года. Однако один из высокопоставленных чиновников сказал, что это процесс, "основанный на заслугах".

Ранее, 20 января, Шарль Мишель сообщил, что вопрос членства Украины в ЕС решен, теперь его нужно воплотить в реальность.