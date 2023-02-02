У ЄС вважають, що вступ України до блоку займе "світлові роки", — El Pais

За інформацією журналістів, Франція, Німеччина та Нідерланди скептично налаштовані до перспектив європейської інтеграції України у найближчому майбутньому. Водночас ЄС має намір впровадити українську економіку в європейську в багатьох сферах.

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Деякі держави Європейського Союзу вважають, що вступ України до блоку не буде швидким, а займе "світлові роки". Йдеться про Францію, Німеччину та Нідерланди, які скептично налаштовані до заяв голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля, які віддані вступу Києва у ЄС та є одними з найгучніших голосів європейської підтримки України. Про це повідомляє видання El Pais із посиланням на джерела.

"Прогрес України викликав недовіру таких країн як Франція, Німеччина та Нідерланди, які стверджують, що вступ у ЄС у реалістичному плані займе світлові роки", — пишуть у виданні.

За інформацією журналістів, питання перспективи швидкого вступу України у ЄС поділило союзників.

"Занадто поспішний процес у жодному разі не піде на користь Києву. Ми всі виграємо, якщо все буде зроблено вчасно та за правилами", — каже співрозмовник.

Водночас ЄС прискорює закріплення України в клубній економіці блоку. Брюссель готує низку економічних та енергетичних угод з Києвом як попередній крок до майбутнього вступу на внутрішній ринок, коли інтеграція в ЄС матеріалізується. Згадка про ці угоди як спосіб зміцнення зв'язків з європейськими сусідами міститься в проєкті комюніке за підсумками саміту "Україна-ЄС", який відбудеться 3 лютого.

У виданні зазначають, що ЄС має намір допомогти Україні в облаштуванні, зміцнити зв'язок із клубом та утримати українську економіку на плаву. На початку вторгнення РФ Київ синхронізував свою електромережу із європейською мережею.

Тепер йдеться про поетапне збільшення інтеграції в електричних, телекомунікаційних та промислових мережах. Так Україна може стати де-факто 28-м партнером без офіційного вступу у ЄС.

Крім того, ЄС зобов'язується прискорити роботу щодо полегшення виходу української промислової продукції на ринок ЄС. Також очікується оголошення про "стратегічне партнерство в галузі відновлюваних джерел енергії". Ці формули є дорожньою картою для полегшення доступу України до внутрішнього ринку ЄС.

Нагадаємо, 30 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір вступити у ЄС через 2 роки. Однак один із високопосадовців сказав, що це процес, "заснований на заслугах".

Раніше, 20 січня, Шарль Мішель повідомив, що питання членства України в ЄС вирішене, тепер його потрібно втілити у реальність.