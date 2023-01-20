"Питання вирішено": голова Ради ЄС висловився про членство України в Євросоюзі

За словами керівника Європейської ради Шарля Мішеля, українці обрали свій шлях — демократію та Європу. Президент Франції Емманюель Макрон вважав інакше — Україні знадобляться десятки років на вступ до блоку.

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Питання членства України в Європейському союзі вирішене, тепер треба докласти зусиль для втілення обіцянок у реальність. Про це сказав голова Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи у Верховній Раді 19 січня.

"Питання про членство в ЄС вирішене. Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна. Ми не повинні шкодувати зусиль, щоб якнайшвидше втілити цю обіцянку в реальність", — заявив він.

Росія, за його твердженням, напала на Україну через те, що українці "обрали свій шлях і долю — демократію та Європу".

"Запускаючи ракети по Україні, Росія атакує все, у що вірить Євросоюз. Вони напали на основу блоку Союзу, який ми викували з трагедії Другої світової війни, заснованого на людській гідності, свободі та солідарності", — заявив Мішель.

Єврочиновник згадав часи Революції Гідності. Саме тоді українці заявили про європейське майбутнє.

"Отже, сьогодні я приїхав до України, щоб сказати вам: "Ми всі українці", — додав він.

Росія, за словами Мішеля, веде стратегію систематичної руйнації України з метою змусити країну стати її васалом, але такий план приречений на провал.

"Це не вдасться. Україна непорушна, українці єдині, стійкі, хоробрі та горді. Вінстон Черчилль використав свободу та надію як зброю для перемоги над нацистами. Нельсон Мандела перетворив тюремну камеру на символ свободи, щоб звільнити народ і перетворити країну. Сьогодні (президент України) Володимир Зеленський уособлює ваш дух опору", — продовжив голова Євроради.

На його думку, зараз на карту поставлено долю України та Євросоюзу. Мішель поділився особистою мрією — колись українець обов'язково обійме його посаду.

"Вас на всіх чекає світле майбутнє в Європейському Союзі. Без незалежної і вільної України не може бути незалежної та вільної безпечної Європи. Наше майбутнє тісно пов'язане", — резюмував голова Європейської ради.

Нагадаємо, що 9 січня цього року стало відомо про перенесення переговорів щодо початку вступу України до ЄС з осені на весну.

Cаміт "Україна-ЄС" за участю Зеленського, Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн відбудеться 3 лютого 2023 року.

Фокус уже писав, що Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу 28 лютого минулого року. У червні Європарламент ухвалив резолюцію щодо підтримки надання Україні та Молдові статусу кандидата.

Президент Франції Емманюель Макрон у травні 2022 року сказав, що Україні можуть знадобитися десятки років на вступ до ЄС.