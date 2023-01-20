"Вопрос решен": глава Совета ЕС высказался о членстве Украины в Евросоюзе

По словам руководителя Европейского совета Шарля Мишеля, украинцы выбрали свой путь — демократию и Европу. Президент Франции Эммануэль Макрон считал иначе — Украине понадобятся десятки лет на вступление в блок.

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Вопрос членства Украины в Европейском союзе решен, теперь надо приложить усилия для воплощения обещаний в реальность. Об этом сказал глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Верховной Раде Украины 19 января.

"Вопрос о членстве в ЕС решен. Украина — это ЕС, а ЕС — это Украина. Мы не должны жалеть усилий, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", — заявил он.

Россия, по его утверждению, напала на Украину из-за того, что украинцы "выбрали свой путь и судьбу — демократию и Европу".

"Запуская ракеты по Украине, Россия атакует все, во что верит Евросоюз. Они напали на основу блока Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны, основанного на человеческом достоинстве, свободе и солидарности", — заявил Мишель.

Еврочиновник вспомнил времена Революции Достоинства. Именно тогда украинцы заявили о европейском будущем.

"Итак, сегодня я приехал в Украину, чтобы сказать вам: "Мы все украинцы", — добавил он.

Россия, по словам Мишеля, ведет стратегию систематического разрушения Украины с целью заставить страну стать ее вассалом, но такой план обречен на провал.

"Это не удастся. Украина нерушима, украинцы едины, стойкие, храбрые и гордые. Уинстон Черчилль использовал свободу и надежду как оружие для победы над нацистами. Нельсон Мандела превратил тюремную камеру в символ свободы, чтобы освободить народ и преобразовать страну. Сегодня (президент Украины) Владимир Зеленский олицетворяет ваш дух сопротивления", — продолжил глава Евросовета.

По его мнению, сейчас на карту поставлена судьба Украины и Евросоюза. Мишель поделился личной мечтой — когда-нибудь украинец обязательно займет его пост.

"Вас всех ждет светлое будущее в Европейском Союзе. Без независимой и свободной Украины не может быть независимой и свободной безопасной Европы. Наше будущее тесно связано", – резюмировал глава Европейского совета.

Напомним, что 9 января этого года стало известно о переносе переговоров о начале вступления Украины в ЕС с осени на весну.

Cаммит "Украина-ЕС" с участием Зеленского, Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен пройдет 3 февраля 2023 года.

Фокус уже писал, что Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля прошлого года. В июне Европарламент принял резолюцию о поддержке предоставления Украине и Молдове статуса кандидата.

Президент Франции Эммануэль Макрон в мае 2022 года сказал, что Украине могут понадобиться десятки лет на вступление в ЕС.