Саммит Украина-ЕС состоится в феврале, Зеленского пригласили в Брюссель

Темами саммита будУт поддержка Украины Евросоюзом в условиях войны против РФ и путь государства к членству в блоке.

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Саммит Украина-ЕС пройдет 3 февраля этого года, в нем примут участие, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, председатель Совета ЕС Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил пресс-секретарь главы Совета ЕС Баренд Лейтс, пишет Reuters.

"Я могу подтвердить, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля, и есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", — сказал европейский представитель.

При этом Лейтс уточнил, что приглашение Зеленскому совершить визит в Брюссель не означает, что саммит Украина-ЕС состоится именно там.

Журналисты со ссылкой на официальных лиц ЕС указали, что темой саммита будет поддержка Украины блоком. Также лидеры Еврокомиссии и Совета ЕС оценят прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Напомним, на прошлом саммите Украина-ЕС, который состоялся в октябре 2021 года, стороны подписали соглашения об общем воздушном пространстве, об ассоциации Украины с программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и об участии Украины в программе Creative Europe. В конце июня этого года, спустя 4 месяца после начала полномасштабного вторжения войск РФ, Украина получила статус кандидата на членство в ЕС.

Тем временем 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит с начала полномасштабной войны. Глава государства посетил США, где встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.