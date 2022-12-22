Саміт Україна-ЄС відбудеться у лютому, Зеленського запросили до Брюсселя

Темами саміту будуть підтримка України Євросоюзом в умовах війни проти РФ і шлях держави до членства в блоці.

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Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого наступного року, у ньому візьмуть участь, зокрема, президент України Володимир Зеленський, голова Ради ЄС Шарль Мішель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це заявив прессекретар голови Ради ЄС Баренд Лейтс, пише Reuters.

"Я можу підтвердити, що саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого і є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель", — сказав європейський представник.

Водночас Лейтс уточнив, що запрошення Зеленському здійснити візит до Брюсселя не означає, що саміт Україна-ЄС відбудеться саме там.

Журналісти з посиланням на офіційних осіб ЄС наголосили, що темою саміту буде підтримка України блоком. Також лідери Єврокомісії та Ради ЄС оцінять прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі.

Нагадаємо, на минулому саміті Україна-ЄС, який відбувся у жовтні 2021 року, сторони підписали угоди про спільний повітряний простір, про асоціацію України з програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe та про участь України у програмі Creative Europe. Наприкінці червня цього року, через 4 місяці після початку повномасштабного вторгнення військ РФ, Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС.

Тим часом, 21 грудня президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший закордонний візит із початку повномасштабної війни. Глава держави відвідав США, де зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і виступив перед Конгресом.