Переговори щодо вступу України до Євросоюзу перенесли з осені на весну 2023 року, — нардеп

Нардепка Лариса Білозір розповіла, що саміт "Україна-ЄС" відбудеться 3 лютого. Також парламентарка додала, що наша країна "цілком виконала домашню роботу".

Related video

Переговори щодо початку включення України до Європейського Союзу перенесли з осені на весну 2023 року. Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради від партії "Довіра" Лариса Білозір в ефірі каналу "Рада".

"Україна повністю виконала своє домашнє завдання, а Верховна Рада проголосувала за всі необхідні законопроєкти. Мені відомо, що вже змістили переговори щодо початку вступу України у ЄС з осені 2023 року на весну 2023 року", — заявила нардепка.

Лариса Білозір також згадала про те, що 3 лютого 2023 року відбудеться саміт "Україна-ЄС", на якому буде присутній президент Володимир Зеленський, а також голова ради Євросоюзу Шарль Мішель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Цю інформацію також підтвердив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельсон, наголосивши, що саміт пройде в українській столиці.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України у ЄС 28 лютого 2022 року. У червні того ж року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо підтримки надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Україна також отримала низку вимог з боку Єврокомісії щодо проведення низки реформ. Серед іншого український уряд мав провести реформу Конституційного суду, посилити боротьбу з корупцією, запровадити антиолігархічний закон та ухвалити закон про медіа.

Нагадаємо, що у травні 2022 року президент Франції Емманюель Макрон під час свого виступу в Європарламенті заявив, що на вступ у ЄС Україні можуть знадобитися десятки років. Як альтернативу французький лідер запропонував ідею створення "паралельного європейського співтовариства".

Ще Фокус писав про те, що в грудні 2022 року Євросоюз опублікував дев'ятий пакет санкцій стосовно Російської Федерації у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням в Україну. Нові обмеження торкнулися близько 200 російських фізичних осіб та організацій.