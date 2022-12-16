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Світ Російсько-українська війна

Євросоюз запровадив дев'ятий пакет санкцій проти РФ: кого торкнуться обмеження

антиросійські санкції, коли ввів санкції проти Росії
Фото: Shutterstock | Ілюстративне фото

До списку санкцій потрапили військові відомства, фінансові установи, ЗМІ, політичні партії та організації, а також посадові особи, політики та діячі культури.

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Європейський союз офіційно опублікував дев'ятий пакет антиросійських санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Обмеження були введені проти Роскомнагляду, партій ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Новые люди", представників організації "Русское имперское движение", клубу "Русич" и "Союза добровольцев Донбасса", а також проти семи російських губернаторів.

Пакет враховує блок нових економічних обмежень, а також персональні санкції проти майже 200 фізосіб та організацій. Також обмеження стосуються російських збройних сил, Військово-морського флоту, Повітряно-космічних сил та Сухопутних військ, сил спеціальних операцій і головного управління Генштабу ЗС.

Санкції поширюються на:

  • віцепрем'єрку Тетяну Голікову;
  • директора Росгвардії Віктора Золотова;
  • голову Мінкультури Ольгу Любимову;
  • міністра освіти Сергія Кравцова;
  • голову міністерства науки та освіти Валерія Фалькова;
  • міністра праці Антона Котякова;
  • голову МНС Олександра Куренкова;
  • міністра юстиції Костянтина Чуйченка.

До списку санкцій потрапили:

  • дочки глави Чечні Рамзана Кадирова, Айшат та Каріна;
  • депутати Олександр Жуков та Анастасія Удальцова;
  • телеведучий, актор і медіаменеджер Борис Корчевніков;
  • телеведуча, журналістка та політикиня Марина Кім;
  • артист Григорій Лепс;
  • блогер Дмитро Пучков;
  • режисер Микита Міхалков;
  • льотчиця-космонавтка Валентина Терешкова.

У межах санкцій Євросоюз припиняє дію ліцензій на мовлення російських каналів:

  • НТВ;
  • Россия-1;
  • РЕН ТВ;
  • Первый канал.

Санкції запроваджено проти російських фінансових установ:

  • Московского кредитного банка;
  • Банка развития регионов;
  • Дальневосточного банка.

Усім фізичним особам, які перебувають у списку санкцій, заморозять активи на європейській території і заборонять поїздки в країни Євросоюзу.

Економічні санкції передбачають:

  • заборону на інвестиції у гірничодобувну промисловість РФ;
  • заборону на постачання в Росію двигунів і запчастин для безпілотників;
  • заборону експорту до іграшкових дронов;
  • заборону експорту складних генераторів;
  • заборону експорту портативних комп'ютерів, комп'ютерних компонентів і друкованих мікросхем;
  • заборону експорту систем радіонавігації, устаткування радіоуправління, камер та об'єктивів.

Також передбачено заборону надання громадянам РФ та російським компаніям рекламних послуг, досліджень ринку й опитувань громадської думки. Водночас, громадянам ЄС тепер повністю заборонили обіймати керівні посади в державних або контрольованих державою компаніях Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заморозив російські активи на суму 925 мільйонів доларів. Це сталося у момент, коли загострилася боротьба Будапешта з Брюсселем за фонди Євросоюзу.