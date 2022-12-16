Євросоюз запровадив дев'ятий пакет санкцій проти РФ: кого торкнуться обмеження
До списку санкцій потрапили військові відомства, фінансові установи, ЗМІ, політичні партії та організації, а також посадові особи, політики та діячі культури.
Європейський союз офіційно опублікував дев'ятий пакет антиросійських санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Обмеження були введені проти Роскомнагляду, партій ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Новые люди", представників організації "Русское имперское движение", клубу "Русич" и "Союза добровольцев Донбасса", а також проти семи російських губернаторів.
Пакет враховує блок нових економічних обмежень, а також персональні санкції проти майже 200 фізосіб та організацій. Також обмеження стосуються російських збройних сил, Військово-морського флоту, Повітряно-космічних сил та Сухопутних військ, сил спеціальних операцій і головного управління Генштабу ЗС.
Санкції поширюються на:
- віцепрем'єрку Тетяну Голікову;
- директора Росгвардії Віктора Золотова;
- голову Мінкультури Ольгу Любимову;
- міністра освіти Сергія Кравцова;
- голову міністерства науки та освіти Валерія Фалькова;
- міністра праці Антона Котякова;
- голову МНС Олександра Куренкова;
- міністра юстиції Костянтина Чуйченка.
До списку санкцій потрапили:
- дочки глави Чечні Рамзана Кадирова, Айшат та Каріна;
- депутати Олександр Жуков та Анастасія Удальцова;
- телеведучий, актор і медіаменеджер Борис Корчевніков;
- телеведуча, журналістка та політикиня Марина Кім;
- артист Григорій Лепс;
- блогер Дмитро Пучков;
- режисер Микита Міхалков;
- льотчиця-космонавтка Валентина Терешкова.
У межах санкцій Євросоюз припиняє дію ліцензій на мовлення російських каналів:
- НТВ;
- Россия-1;
- РЕН ТВ;
- Первый канал.
Санкції запроваджено проти російських фінансових установ:
- Московского кредитного банка;
- Банка развития регионов;
- Дальневосточного банка.
Усім фізичним особам, які перебувають у списку санкцій, заморозять активи на європейській території і заборонять поїздки в країни Євросоюзу.
Економічні санкції передбачають:
- заборону на інвестиції у гірничодобувну промисловість РФ;
- заборону на постачання в Росію двигунів і запчастин для безпілотників;
- заборону експорту до іграшкових дронов;
- заборону експорту складних генераторів;
- заборону експорту портативних комп'ютерів, комп'ютерних компонентів і друкованих мікросхем;
- заборону експорту систем радіонавігації, устаткування радіоуправління, камер та об'єктивів.
Також передбачено заборону надання громадянам РФ та російським компаніям рекламних послуг, досліджень ринку й опитувань громадської думки. Водночас, громадянам ЄС тепер повністю заборонили обіймати керівні посади в державних або контрольованих державою компаніях Російської Федерації.
Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заморозив російські активи на суму 925 мільйонів доларів. Це сталося у момент, коли загострилася боротьба Будапешта з Брюсселем за фонди Євросоюзу.