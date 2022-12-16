Євросоюз запровадив дев'ятий пакет санкцій проти РФ: кого торкнуться обмеження

До списку санкцій потрапили військові відомства, фінансові установи, ЗМІ, політичні партії та організації, а також посадові особи, політики та діячі культури.

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Європейський союз офіційно опублікував дев'ятий пакет антиросійських санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Обмеження були введені проти Роскомнагляду, партій ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Новые люди", представників організації "Русское имперское движение", клубу "Русич" и "Союза добровольцев Донбасса", а також проти семи російських губернаторів.

Пакет враховує блок нових економічних обмежень, а також персональні санкції проти майже 200 фізосіб та організацій. Також обмеження стосуються російських збройних сил, Військово-морського флоту, Повітряно-космічних сил та Сухопутних військ, сил спеціальних операцій і головного управління Генштабу ЗС.

Санкції поширюються на:

віцепрем'єрку Тетяну Голікову;

директора Росгвардії Віктора Золотова;

голову Мінкультури Ольгу Любимову;

міністра освіти Сергія Кравцова;

голову міністерства науки та освіти Валерія Фалькова;

міністра праці Антона Котякова;

голову МНС Олександра Куренкова;

міністра юстиції Костянтина Чуйченка.

До списку санкцій потрапили:

дочки глави Чечні Рамзана Кадирова, Айшат та Каріна;

депутати Олександр Жуков та Анастасія Удальцова;

телеведучий, актор і медіаменеджер Борис Корчевніков;

телеведуча, журналістка та політикиня Марина Кім;

артист Григорій Лепс;

блогер Дмитро Пучков;

режисер Микита Міхалков;

льотчиця-космонавтка Валентина Терешкова.

У межах санкцій Євросоюз припиняє дію ліцензій на мовлення російських каналів:

НТВ;

Россия-1;

РЕН ТВ;

Первый канал.

Санкції запроваджено проти російських фінансових установ:

Московского кредитного банка;

Банка развития регионов;

Дальневосточного банка.

Усім фізичним особам, які перебувають у списку санкцій, заморозять активи на європейській території і заборонять поїздки в країни Євросоюзу.

Економічні санкції передбачають:

заборону на інвестиції у гірничодобувну промисловість РФ;

заборону на постачання в Росію двигунів і запчастин для безпілотників;

заборону експорту до іграшкових дронов;

заборону експорту складних генераторів;

заборону експорту портативних комп'ютерів, комп'ютерних компонентів і друкованих мікросхем;

заборону експорту систем радіонавігації, устаткування радіоуправління, камер та об'єктивів.

Також передбачено заборону надання громадянам РФ та російським компаніям рекламних послуг, досліджень ринку й опитувань громадської думки. Водночас, громадянам ЄС тепер повністю заборонили обіймати керівні посади в державних або контрольованих державою компаніях Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заморозив російські активи на суму 925 мільйонів доларів. Це сталося у момент, коли загострилася боротьба Будапешта з Брюсселем за фонди Євросоюзу.