Евросоюз ввел девятый пакет санкций проти РФ: кого коснутся ограничения

В санкционный список попали военные ведомства, финансовые учреждения, СМИ, политические партии и организации, а также должностные лица, политики и деятели культуры.

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Европейский союз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Ограничения были введены против Роскомнадзора, партий ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Новые люди", представителей организации "Русское имперское движение", клуба "Русич" и "Союза добровольцев Донбасса", а также против семи российских губернаторов.

Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Также ограничения касаются российских вооруженных сил, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба ВС.

Санкции распространяются на:

вице-премьера Татьяну Голикову;

директора Росгвардии Виктора Золотова;

главу Минкультуры Ольгу Любимову;

министра просвещения Сергея Кравцова;

главу министерства науки и образования Валерия Фалькова;

министра труда Антона Котякова;

главу МЧС Александра Куренкова;

министра юстиции Константина Чуйченко.

В санкционный список попали:

дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат и Карина;

депутаты Александр Жуков и Анастасия Удальцова;

телеведущий, актер и медиаменеджер Борис Корчевников;

телеведущая, журналистка и политик Марина Ким;

артист Григорий Лепс;

блогер Дмитрий Пучков;

режиссер Никита Михалков;

летчик-космонавт Валентина Терешкова.

В рамках санкций Евросоюз приостанавливает действие лицензий на вещание российских каналов:

НТВ;

Россия-1;

РЕН ТВ;

Первый канал.

Санкции введены против российских финансовых учреждений:

Московского кредитного банка;

Банка развития регионов;

Дальневосточного банка.

Всем физическим лицам, находящимся в санкционном списке заморозят активы на европейской территории и запретят поездки по странам Евросоюза.

Экономические санкции предусматривают:

запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ;

запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников;

запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов;

запрет на экспорт сложных генераторов;

запрет на экспорт портативных компьютеров, компьютерных компонентов и печатных микросхем;

запрет на экспорт систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.

Также предусмотрен запрет на предоставление гражданам РФ и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. В то же время гражданам ЕС теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии заморозило российские активы на сумму в 925 миллионов долларов. Это произошло в момент, когда обострилась борьба Будапешта с Брюсселем за фонды Евросоюза.