Евросоюз ввел девятый пакет санкций проти РФ: кого коснутся ограничения
В санкционный список попали военные ведомства, финансовые учреждения, СМИ, политические партии и организации, а также должностные лица, политики и деятели культуры.
Европейский союз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Ограничения были введены против Роскомнадзора, партий ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Новые люди", представителей организации "Русское имперское движение", клуба "Русич" и "Союза добровольцев Донбасса", а также против семи российских губернаторов.
Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Также ограничения касаются российских вооруженных сил, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба ВС.
Санкции распространяются на:
- вице-премьера Татьяну Голикову;
- директора Росгвардии Виктора Золотова;
- главу Минкультуры Ольгу Любимову;
- министра просвещения Сергея Кравцова;
- главу министерства науки и образования Валерия Фалькова;
- министра труда Антона Котякова;
- главу МЧС Александра Куренкова;
- министра юстиции Константина Чуйченко.
В санкционный список попали:
- дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат и Карина;
- депутаты Александр Жуков и Анастасия Удальцова;
- телеведущий, актер и медиаменеджер Борис Корчевников;
- телеведущая, журналистка и политик Марина Ким;
- артист Григорий Лепс;
- блогер Дмитрий Пучков;
- режиссер Никита Михалков;
- летчик-космонавт Валентина Терешкова.
В рамках санкций Евросоюз приостанавливает действие лицензий на вещание российских каналов:
- НТВ;
- Россия-1;
- РЕН ТВ;
- Первый канал.
Санкции введены против российских финансовых учреждений:
- Московского кредитного банка;
- Банка развития регионов;
- Дальневосточного банка.
Всем физическим лицам, находящимся в санкционном списке заморозят активы на европейской территории и запретят поездки по странам Евросоюза.
Экономические санкции предусматривают:
- запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ;
- запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников;
- запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов;
- запрет на экспорт сложных генераторов;
- запрет на экспорт портативных компьютеров, компьютерных компонентов и печатных микросхем;
- запрет на экспорт систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление гражданам РФ и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. В то же время гражданам ЕС теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что правительство Венгрии заморозило российские активы на сумму в 925 миллионов долларов. Это произошло в момент, когда обострилась борьба Будапешта с Брюсселем за фонды Евросоюза.