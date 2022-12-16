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Мир Российско-украинская война

Евросоюз ввел девятый пакет санкций проти РФ: кого коснутся ограничения

антироссийские санкции, ес ввел санкции против рф
Фото: Shutterstock | Иллюстративное фото

В санкционный список попали военные ведомства, финансовые учреждения, СМИ, политические партии и организации, а также должностные лица, политики и деятели культуры.

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Европейский союз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Ограничения были введены против Роскомнадзора, партий ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Новые люди", представителей организации "Русское имперское движение", клуба "Русич" и "Союза добровольцев Донбасса", а также против семи российских губернаторов.

Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Также ограничения касаются российских вооруженных сил, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба ВС.

Санкции распространяются на:

  • вице-премьера Татьяну Голикову;
  • директора Росгвардии Виктора Золотова;
  • главу Минкультуры Ольгу Любимову;
  • министра просвещения Сергея Кравцова;
  • главу министерства науки и образования Валерия Фалькова;
  • министра труда Антона Котякова;
  • главу МЧС Александра Куренкова;
  • министра юстиции Константина Чуйченко.

В санкционный список попали:

  • дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат и Карина;
  • депутаты Александр Жуков и Анастасия Удальцова;
  • телеведущий, актер и медиаменеджер Борис Корчевников;
  • телеведущая, журналистка и политик Марина Ким;
  • артист Григорий Лепс;
  • блогер Дмитрий Пучков;
  • режиссер Никита Михалков;
  • летчик-космонавт Валентина Терешкова.

В рамках санкций Евросоюз приостанавливает действие лицензий на вещание российских каналов:

  • НТВ;
  • Россия-1;
  • РЕН ТВ;
  • Первый канал.

Санкции введены против российских финансовых учреждений:

  • Московского кредитного банка;
  • Банка развития регионов;
  • Дальневосточного банка.

Всем физическим лицам, находящимся в санкционном списке заморозят активы на европейской территории и запретят поездки по странам Евросоюза.

Экономические санкции предусматривают:

  • запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ;
  • запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников;
  • запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов;
  • запрет на экспорт сложных генераторов;
  • запрет на экспорт портативных компьютеров, компьютерных компонентов и печатных микросхем;
  • запрет на экспорт систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.

Также предусмотрен запрет на предоставление гражданам РФ и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. В то же время гражданам ЕС теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии заморозило российские активы на сумму в 925 миллионов долларов. Это произошло в момент, когда обострилась борьба Будапешта с Брюсселем за фонды Евросоюза.