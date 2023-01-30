Україна має намір вступити в ЄС за 2 роки, але там заявили про "виконання умов", — ЗМІ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що обговорення вступу до блоку обов'язково домінуватиме на саміті Україна-ЄС 3 лютого. Однак один з європейських чиновників заявив, що це процес "заснований на заслугах".

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Україна має намір стати членом Європейського Союзу протягом двох років. Обговорення цього питання обов'язково домінуватиме на історичному саміті Україна-ЄС, який уперше відбудеться у Києві 3 лютого. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню Politico.

За його словами, цьогоріч уже може розпочатися попередня стадія переговорів щодо вступу до блоку.

"У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського союзу протягом наступних двох років. Тому ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, в нас уже може бути ця попередня стадія переговорів", — сказав глава уряду.

За інформацією журналістів, майбутній саміт буде присвячений пошуку правильного балансу. Хоча національні лідери ЄС не будуть присутніми, офіційні особи блоку спілкувалися з країнами-членами з приводу підсумкового комюніке.

Деякі країни наполягають на тому, що заява не повинна далеко відходити від тієї, яка була зроблена на червневій Європейській раді. У ній наголошувалося, що хоча майбутнє України перебуває в ЄС, але країни-претенденти повинні відповідати певним критеріям.

"Очікування в Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які поставила комісія. Це процес, що ґрунтується на заслугах", — сказав один високопосадовець ЄС.

Тим часом Денис Шмигаль розповів, що на саміті Україна зможе досягти "істотного стрибка вперед", зокрема в таких галузях:

безвізовий режим для промислових товарів;

призупинення дії мита на український експорт ще на рік;

"активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро);

включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.

"Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод", — сказав він.

Нагадаємо, 20 січня глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що питання вступу України в ЄС вирішене, тепер його потрібно втілити у реальність.

Раніше 9 січня нардепка Лариса Білозір розповіла, що переговори про початок включення України до ЄС перенесли з осені на весну. Парламентарійка додала, що наша країна "повністю виконала домашню роботу".