"Зруйнує Угорщину": Орбан агітує угорців боротись проти вступу України до ЄС (відео)

Вступ України до Європейського Союзу зруйнує Угорщину, тому Будапешт повинен протистояти цьому.

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Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Ми переконані, і я особисто, що прийняття України зруйнує Угорщину. Деякі угорські партії бачать Угорщину як таку, що розчинилася у великій європейській державі, де рішення, які приймаються у Брюсселі — імперській штаб-квартирі — повинні виконуватися в Угорщині. Тому вони підтримують Україну і її членство, тому що цього хоче Брюссель", — зазначив Орбан.

Він підкреслив, що Угорщина повинна протистояти вступу України до ЄС, щоб уникнути ризиків для економіки і безпеки своєї держави.

"Ми повинні боротися, щоб ніхто не міг піддавати небезпеці наші економічні досягнення, щоб ми не несли агропромислові ризики, щоб угорці не стикалися із численними викликами порядку і безпеки, які неминуче супроводжуватимуть членство України в ЄС", — наголосив Орбан.

Нагадаємо, з наступного тижня уряд Угорщини почне розсилати бюлетені для національної консультації, метою якої є з'ясувати думку громадян щодо можливості вступу України до ЄС.

Фокус також писав про те, що через Орбана ЄС може віддати Путіну 240 млрд євро заморожених активів.