"Разрушит Венгрию": Орбан агитирует венгров бороться против вступления Украины в ЕС (видео)

Вступление Украины в Европейский Союз разрушит Венгрию, поэтому Будапешт должен противостоять этому.

Related video

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы убеждены, и я лично, что принятие Украины разрушит Венгрию. Некоторые венгерские партии видят Венгрию как такую, что растворилась в большой европейской державе, где решения, которые принимаются в Брюсселе — имперской штаб-квартире — должны выполняться в Венгрии. Поэтому они поддерживают Украину и ее членство, потому что этого хочет Брюссель", — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия должна противостоять вступлению Украины в ЕС, чтобы избежать рисков для экономики и безопасности своего государства.

"Мы должны бороться, чтобы никто не мог подвергать опасности наши экономические достижения, чтобы мы не несли агропромышленные риски, чтобы венгры не сталкивались с многочисленными вызовами порядка и безопасности, которые неизбежно будут сопровождать членство Украины в ЕС", — подчеркнул Орбан.

Напомним, со следующей недели правительство Венгрии начнет рассылать бюллетени для национальной консультации, целью которой является выяснить мнение граждан о возможности вступления Украины в ЕС.

Фокус также писал о том, что из-за Орбана ЕС может отдать Путину 240 млрд евро замороженных активов.