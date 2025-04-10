Со следующей недели правительство Венгрии начнет рассылать бюллетени для национальной консультации, целью которой является выяснить мнение граждан о возможности вступления Украины в Европейский Союз.

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Об этом сообщил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуяш, пишет издание Telex.

Гуяш заявил, что бюллетени будут иметь стандартный вид, который был продемонстрирован во время брифинга. Один из ключевых вопросов будет звучать так: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?"

Он подчеркнул, что правительство Венгрии сохраняет свою негативную позицию относительно членства Украины в ЕС, акцентируя на экономических и сельскохозяйственных рисках, которые, по их мнению, это может повлечь. По его словам, важно, чтобы голос венгров был услышан в этом вопросе.

В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении "национальной консультации", которая будет организована в формате почтового опроса, где венгры получат вопросы с вариантами ответов.

"Мы имеем систему национальных консультаций, которую регулярно используем для определения мнения граждан", — отметил Орбан.

Таким образом Венгрия станет первой страной ЕС, где граждане официально выскажут свое мнение относительно членства Украины в ЕС. Правительство Орбана уже более десяти лет проводит подобные "консультации" по различным вопросам, включая миграционную политику ЕС и внутренние социальные реформы. Однако эти опросы часто критикуют за тенденциозность в формулировках и использование их в политических целях.

Например, в 2023 году венгров спросили, поддерживают ли они создание "гетто для мигрантов" в Венгрии, и 99% ответили отрицательно, хотя явка не превысила 20%. Хотя результаты таких опросов не имеют юридической силы, их часто используют для политической легитимизации решений правительства Орбана на европейском уровне.

Напомним, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует продление санкций против России в июне, Европейскому Союзу придется передать Владимиру Путину €240 млрд замороженных активов.

Также Виктор Орбан обнародовал пожелания от имени венгерского народа относительно будущего Европейского Союза. Одним из требований является отсутствие Украины в составе ЕС.