Без Украины: Орбан опубликовал требования Венгрии к Евросоюзу

Венгерский премьер Виктор Орбан опубликовал пожелания к Европейскому Союзу от имени народа страны. Один из пунктов включает нежелание видеть в сообществе Украину.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул Европейскому союзу ряд требований, одно из которых заключается в том, что в союзе государств не должно быть Украины. Соответствующее сообщение политик опубликовал в соцсетях.

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"Ультиматум" Брюсселю из 12 пунктов Орбан написал от имени венгерского народа.

Мы требуем Европы наций.

Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.

Вернуть незаконно отобранные у наций полномочия.

Национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств.

Изгнать агентов Сороса из Комиссии и устранить коррумпированных лоббистов из Парламента.

Не кредитовать будущее наших внуков, ликвидировать долги Союза.

Не мешать нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не завозить мигрантов, а вывозить тех, кто прибыл нелегально.

Коррумпированные доллары и евро не должны попадать в страны-члены.

Запретить неестественное перевоспитание наших детей.

Защитить христианское наследие Европы.

Требуем мира в Европе.

Союз, но без Украины.

Свой "спич" Орбан закончил официальным девизом Франции "Равенство, свобода, братство".

Кроме того, вопрос присоединения Украины к ЕС венгерский премьер пообещал вынести на референдум.

Отметим, что во время встречи с журналистами 14 марта президент Владимир Зеленский констатировал, что Венгрия блокирует решение о членстве Украины в ЕС. Впрочем, по его мнению, при принятии окончательного решения Будапешт "будет смотреть на политику США".

Напомним, что Украина вступит в Европейский Союз в 2030 году. Как заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина, бюджет союза на 2026-32/33 годы формируется уже с учетом вступления Украины.