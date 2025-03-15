Без Украины: Орбан опубликовал требования Венгрии к Евросоюзу
Венгерский премьер Виктор Орбан опубликовал пожелания к Европейскому Союзу от имени народа страны. Один из пунктов включает нежелание видеть в сообществе Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул Европейскому союзу ряд требований, одно из которых заключается в том, что в союзе государств не должно быть Украины. Соответствующее сообщение политик опубликовал в соцсетях.Важно
"Ультиматум" Брюсселю из 12 пунктов Орбан написал от имени венгерского народа.
- Мы требуем Европы наций.
- Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.
- Вернуть незаконно отобранные у наций полномочия.
- Национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств.
- Изгнать агентов Сороса из Комиссии и устранить коррумпированных лоббистов из Парламента.
- Не кредитовать будущее наших внуков, ликвидировать долги Союза.
- Не мешать нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не завозить мигрантов, а вывозить тех, кто прибыл нелегально.
- Коррумпированные доллары и евро не должны попадать в страны-члены.
- Запретить неестественное перевоспитание наших детей.
- Защитить христианское наследие Европы.
- Требуем мира в Европе.
- Союз, но без Украины.
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Свой "спич" Орбан закончил официальным девизом Франции "Равенство, свобода, братство".
Кроме того, вопрос присоединения Украины к ЕС венгерский премьер пообещал вынести на референдум.
Отметим, что во время встречи с журналистами 14 марта президент Владимир Зеленский констатировал, что Венгрия блокирует решение о членстве Украины в ЕС. Впрочем, по его мнению, при принятии окончательного решения Будапешт "будет смотреть на политику США".
Напомним, что Украина вступит в Европейский Союз в 2030 году. Как заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина, бюджет союза на 2026-32/33 годы формируется уже с учетом вступления Украины.
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