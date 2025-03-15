Без України: Орбан опублікував вимоги Угорщини до Євросоюзу

Угорський прем'єр Віктор Орбан опублікував побажання до Європейського Союзу від імені народу країни. Один з пунктів включає небажання бачити у спільноті Україну.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув Європейського союзу низку вимог, одна з яких полягає у тому, що у спілці держав не повинно бути України. Відповідний допис політик опублікував у соцмережах.

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"Ультиматум" Брюсселю з 12 пунктів Орбан написав від імені угорського народу.

Ми вимагаємо Європи націй.

Ми вимагаємо рівності перед законом для всіх держав-членів.

Повернути незаконно відібрані у націй повноваження.

Національний суверенітет і сильне право вето для національних урядів.

Вигнати агентів Сороса з Комісії та усунути корумпованих лобістів з Парламенту.

Не кредитувати майбутнє наших онуків, ліквідувати борги Союзу.

Не заважати нашій національній гвардії захищати наші кордони. Не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.

Корумповані долари та євро не повинні потрапляти до країн-членів.

Заборонити неприродне перевиховання наших дітей.

Захистити християнську спадщину Європи.

Вимагаємо миру в Європі.

Союз, але без України.

Свій "спіч" Орбан закінчив офіційним девізом Франції "Рівність, свобода, братерство".

Окрім того, питання приєднання України до ЄС угорський прем'єр пообіцяв винести на референдум.

Зазначимо, що під час зустрічі із журналістами 14 березня президент Володимир Зеленський констатував, що Угорщина блокує рішення щодо членства України в ЄС. Утім, на його думку, під час ухвалення остаточного рішення Будапешт "буде дивитися на політику США".

Нагадаємо, що Україна вступить до Європейського Союзу у 2030 році. Як заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина, бюджет союзу на 2026-32/33 роки формується уже з урахуванням вступу України.