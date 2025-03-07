Словаччина була за: Орбан заблокував висновки Євроради про підтримку України

За декларацію про готовність всебічно підтримувати Київ для досягнення справедливого миру проголосували 26 із 27 країн-членів ЄС. Раніше Угорщина заблокувала військову допомогу Україні на суму 20 млрд євро.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував висновки саміту Європейської ради про підтримку українського народу та досягнення справедливої мирної угоди, що буде містити надійні гарантії безпеки для України. Висновки на засіданні 6 березня підтримали 26 із 27 країн-членів Європейського союзу, проте через вето Орбана комюніке не увійде до офіційних висновків саміту, повідомляє "Суспільне".

Словаччина проголосувала за після того, як до тексту пообіцяли додати пункт про "необхідність розв'язання питання" транзиту газу українською територію.

Кореспондентка пояснила, що після вето Віктора Орбана декларація міститиметься в додатках як "рішуче підтримана 26 державами-членами". На офіційному сайті Євроради повідомляється, що під час саміту ЄС в Брюсселі лідери держав обговорювали питання російсько-української війни та європейської оборони. Оскільки Віктор Орбан заблокував висновки Європейської ради, до обох тем повернуться на наступному засіданні.

Комюніке містить умови, які європейські лідери вважають необхідними для справедливого та сталого миру після завершення російсько-української війни:

переговорів по Україні не може бути без України та Європи;

будь-яке перемир'я або припинення вогню може бути лише частиною процесу, що приведе до всеосяжної мирної угоди;

будь-яка мирна угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, які запобігатимуть повторній агресії Кремля;

мирна угода повинна поважати українську незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Віктор Орбан заблокував допомогу 20 млрд євро Україні

Раніше Угорщина заблокувала військову допомогу Україні, писало видання Politico 4 березня. Зазначалося, що Будапешт категорично проти нового пакета підтримки Києва. Віктор Орбан заблокував допомогу 20 млрд євро Україні, публічно висловивши заперечення щодо гарантій безпеки та подальшої фінансової підтримки. Журналісти припускають, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може запропонувати креативніші способи змусити країни-члени, які не хочуть цього робити, підтримувати українців. Один із варіантів — вимога, щоб 20 відсотків від нових кредитів, доступних для витрат на оборону, спрямовувалися на підтримку Києва.

Нагадаємо, 13 лютого Віктор Орбан розкритикував роль ЄС у переговорах щодо закінчення війни. Він заявив, що країни Європи повинні припинити говорити, що підтримуватимуть "вбивства" стільки, скільки потрібно.

Депутат Національної асамблеї Угорщини Акош Хадхазі 7 лютого повідомив, що у власності родини Віктора Орбана знайшли палац за 45 мільйонів євро.