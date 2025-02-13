"Повинні заслужити": Орбан розкритикував роль ЄС у переговорах про завершення війни

Європа повинна перестати говорити про те, що підтримуватиме "вбивства" стільки, скільки потрібно, заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран розкритикував Європейський Союз, який мав би інакше діяти на переговорах про російсько-українську війну. Європейці вимагають, що їх потрібно першими посадити за стіл перемовин. Для того, щоб так сталось, вони мають змінити поведінку і діяти іншими методами. Про своє ставлення до дій ЄС Орбан написав у акаунті X (Twitter).

Орбан відреагував на розмову президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, які начебто почали перемовини про мир. На думку угорського політика, представники ЄС роблять "нікчемні заяви", коли говорять про участь у таких перемовинах. З його слів, щоб отримати таке право, їм потрібно припинити "підтримувати вбивства стільки, скільки буде потрібно". Угорець також порадив, що слід робити європейцям: застосувати дипломатію та силу.

"Ви не можете просити місце за столом переговорів. Ви повинні це заслужити! Через силу, хороше керівництво та розумну дипломатію", — заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини не уточнив, до кого, на його думку, слід застосувати силу. Також не ясно, яких ще дипломатичних зусиль не зробили в ЄС, які мали б зробити.

Заява Орбана — публікація з критикою ролі ЄС Фото: Скриншот

Заява Орбана — деталі

Публікація Орбана в X з'явилась після допису представниці ЄС із закордонних справ Каї Калас. Політикиня написала у соцмережі, що Європа повинна відігравати "першу роль" у будь-яких переговорах щодо України. Вона запевнила, що ЄС будуть і далі допомагати українцям, забезпечуючи "надійні гарантії безпеки".

Зазначимо, видання Reuters підсумувало реакцію України та ЄС на розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна. Зокрема, європейські політики наголосили, що у переговорах щодо завершення війни обов'язково повинні взяти участь українці та ЄС. Водночас навели слова Каї Калас щодо шансів на реалізацію "брудної угоди", яка не виконує такої умови. На її думку, таку угоду не втілять у життя, оскільки для її реалізації обов'язково потрібна участь ЄС та України.

Після телефонного дзвінка Трампа Путіну президент США повідомив про створення делегації, яка від його імені буде домовлятись з росіянами про завершення бойових дій в Україні. Також політик заявив, що вірить у намір очільника Кремля завершити війну.

Президент України Володимир Зеленський також поспілкувався з Трампом. З його слів, розмова пройшла "добре", говорили про зброю, дипломатію та економіку. Про деталі можливих перемовин посадовець не повідомив.

Нагадуємо, 13 лютого Зеленський розповів про те, як ставиться до можливих перемовин США та РФ. Крім того, політик назвав розмір миротворчого контингенту, який дасть змогу завершити війну.