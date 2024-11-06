Побоюючись наслідків президентства Трампа в Європі закликають до створення власної армії

Якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримувати безпеку на європейському континенті, країни ЄС зобов'язані бути готові до цього, вважає прем'єр Люксембургу Люк Фріден. ЄС повинен мати сильну армію, яка стане незамінним партнером для Америки.

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Європейський Союз повинен мати власну армію. Про це, як пише видання Telegraph, на тлі побоювань, що Дональд Трамп відмовиться від гарантування безпеки континенту, заявив прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

Перші кроки до створення спільної армії могла б зробити коаліція охочих держав-членів, зазначив політик. Європейська армія, на його думку, має бути повністю інтегрованою і сумісною з Альянсом, і стати сильним і незамінним партнером для північноамериканських союзників.

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Люк Фріден зазначив, що Європі потрібні інституції, які заохочують діалог і демократію. І вони мають бути підкріплені здатністю захищати ці принципи. А вторгнення Росії в Україну стало тривожним сигналом, — додав прем'єр.

Люк Фріден Фото: RTL Today

Видання зазначає, що через відсутність політичної волі створення армії ЄС довгий час розглядалося як віддалена перспектива. З 2007 року в ЄС існують багатонаціональні бойові групи чисельністю 1500 осіб кожна, проте вони жодного разу не були розгорнуті. Проти створення армії ЄС виступають країни Балтії, які побоюються, що це підірве НАТО. З тієї ж причини Велика Британія накладала вето на все, що вона вважала кроком до створення спільної армії, коли була членом ЄС.

"Той факт, що це не вдалося в минулому, не має бути для нас причиною не намагатися знову. Тому що світ, у якому ми живемо, змінився, як і природа загроз", — зазначив люксембурзький політик, додавши, що нинішня ситуація не забезпечує необхідного рівня безпеки, тому країнам потрібно почати думати про спільну європейську армію.

Нагадаємо, під час засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі Дональд Трамп заявляв, що ніколи не допоможе Європі, якщо на неї нападуть. Крім того, за його словами, ЄС уже винен за оборону Вашингтону 400 мільярдів доларів.

Водночас деякі експерти вважають, що повернення Дональда Трампа в Білий дім стане каталізатором важливих змін у Європейському Союзі.