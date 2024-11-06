Опасаясь последствий президентства Трампа в Европе призывают к созданию собственной армии

Если Дональд Трамп решит прекратить поддерживать безопасность на европейском континенте, страны ЕС обязаны быть готовы к этому, считает премьер Люксембурга Люк Фриден. ЕС должен иметь сильную армию, которая станет незаменимым партнером для Америки.

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Европейский Союз должен иметь собственную армию. Об этом, как пишет издание Telegraph, на фоне опасений, что Дональд Трамп откажется от обеспечения безопасности континента, заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

Первые шаги к созданию общей армии могла бы сделать коалиция желающих государств-членов, отметил политик. Европейская армия, по его мнению, должна быть полностью интегрированной и совместимой с Альянсом, и стать сильным и незаменимым партнером для североамериканских союзников.

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Люк Фриден отметил, что Европе нужны институты, которые поощряют диалог и демократию. И они должны быть подкреплены способностью защищать эти принципы. А вторжение России в Украину стало тревожным сигналом, — добавил премьер.

Люк Фриден Фото: RTL Today

Издание отмечает, что из-за отсутствия политической воли создание армии ЕС долгое время рассматривалось как отдаленная перспектива. С 2007 года в ЕС существуют многонациональные боевые группы численностью 1500 человек каждая, однако они ни разу не были развернуты. Против создания армии ЕС выступают страны Балтии, опасающиеся, что это подорвет НАТО. По той же причине Великобритания накладывала вето на все, что она считала шагом к созданию общей армии, когда была членом ЕС.

"Тот факт, что это не удалось в прошлом, не должен быть для нас причиной не пытаться снова. Потому что мир, в котором мы живем, изменился, как и природа угроз", — отметил люксембургский политик, добавив, что нынешняя ситуация не обеспечивает необходимого уровня безопасности, поэтому странам нужно начать думать об общей европейской армии.

Напомним, во время заседания Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп заявлял, что никогда не поможет Европе, если на нее нападут. Кроме того, по его словам, ЕС уже должен за оборону Вашингтону 400 миллиардов долларов.

В то же время некоторые эксперты считают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет катализатором важных изменений в Европейском Союзе.