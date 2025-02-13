"Должны заслужить": Орбан раскритиковал роль ЕС в переговорах о завершении войны

Европа должна перестать говорить о том, что будет поддерживать "убийства" столько, сколько нужно, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Обран раскритиковал Европейский Союз, который должен был бы иначе действовать на переговорах о российско-украинской войне. Европейцы требуют, что их нужно первыми посадить за стол переговоров. Для того, чтобы так произошло, они должны изменить поведение и действовать другими методами. О своем отношении к действиям ЕС Орбан написал в аккаунте X (Twitter).

Орбан отреагировал на разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которые якобы начали переговоры о мире. По мнению венгерского политика, представители ЕС делают "никчемные заявления", когда говорят об участии в таких переговорах. По его словам, чтобы получить такое право, им нужно прекратить "поддерживать убийства столько, сколько потребуется". Венгр также посоветовал, что следует делать европейцам: применить дипломатию и силу.

"Вы не можете просить место за столом переговоров. Вы должны это заслужить! Через силу, хорошее руководство и умную дипломатию", — заявил Орбан.

Премьер Венгрии не уточнил, к кому, по его мнению, следует применить силу. Также не ясно, каких еще дипломатических усилий не предприняли в ЕС, которые должны были бы сделать.

Заявление Орбана — публикация с критикой роли ЕС Фото: Скриншот

Заявление Орбана — детали

Публикация Орбана в X появилась после сообщения представительницы ЕС по иностранным делам Каи Калас. Политик написала в соцсети, что Европа должна играть "первую роль" в любых переговорах по Украине. Она заверила, что ЕС будут и дальше помогать украинцам, обеспечивая "надежные гарантии безопасности".

Отметим, издание Reuters подытожило реакцию Украины и ЕС на разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Среди прочего, европейские политики отметили, что в переговорах по завершению войны обязательно должны принять участие украинцы и ЕС. При этом привели слова Каи Калас относительно шансов на реализацию "грязной сделки", которая не выполняет такого условия. По ее мнению, такое соглашение не воплотят в жизнь, поскольку для его реализации обязательно требуется участие ЕС и Украины.

После телефонного звонка Трампа Путину президент США сообщил о создании делегации, которая от его имени будет договариваться с россиянами о завершении боевых действий в Украине. Также политик заявил, что верит в намерение главы Кремля завершить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский также пообщался с Трампом. По его словам, разговор прошел "хорошо", говорили об оружии, дипломатии и экономике. О деталях возможных переговоров чиновник не сообщил.

Напоминаем, 13 февраля Зеленский рассказал о том, как относится к возможным переговорам США и РФ. Кроме того, политик назвал размер миротворческого контингента, который позволит завершить войну.